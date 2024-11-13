屬豬、鼠、牛2025年蘇民峰運程｜Anson Lo沖太歲　鼠牛有貴人幫助

【蘇民峰2025蛇年／屬豬、鼠、牛生肖運程】快要踏入2025年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《2025蛇年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬豬、屬鼠、屬牛人士的來年運程。



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屬豬人士今年沖太歲。屬豬藝人：盧瀚霆（Anson Lo）（出生日期：1995年7月7日）。（資料圖片/梁碧玲攝）

屬豬生肖運程運勢2025

屬豬的你今年沖太歲，代表多變、有遷移、外出的意思，包括感情上、居住地方、事業上都會有所改變。加上今年有「驛馬」，就更加容易搬屋。而在2024年之後，如果搬屋就要留意，沒有最好最壞的方向，最緊要是廚房不要對任何門，廁所不要對床。

屬豬姻緣2025

屬豬的你雖然桃花排第11，其實不代表差，只是感情上會有轉變，包括分手、結婚、懷孕。如果是有新戀情、結婚、懷孕等，就是一件喜事。

屬豬事業2025

屬豬的你事業排第11。如果你出生於8月8日至3月6日之前，工作上如果想要新轉變，可以在夏天之後積極進取。但相反，生於3月6日之後8月8日之前，特別是5月6日至8月8日，建議不要作出改變，要等到2028年秋天之後才有一個好的轉機。

屬豬健康2025

另外，今年屬豬人士要小心牙齒、腳會受傷，特別是農曆4月和10月，建議捐血、洗牙化解。可以的話，這兩個月要避免開車。

屬豬財運2025

今年有「驛馬」，有遷移外出變化之象，沖太歲再加驛馬年，就更加容易搬屋。同時，也有凶星「大耗」，每年沖太歲「大耗」都會跟隨。而搬屋、結婚、生子，正正需要用一筆錢。

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屬鼠藝人：MC張天賦（出生日期：1996年12月1日）。（資料圖片）

屬鼠藝人：呂爵安Edan （出生日期：1997年1月21日）。（資料圖片）

屬鼠生肖運程運勢2025

屬鼠人士，今年十分平穩，沒有凶星，也沒有相沖。而今年的姻緣、運氣，也是屬於中游的生肖。值得留意的是，今年有3粒吉星，都是會有貴人幫助。

屬鼠姻緣2025

屬鼠人士，今年是太歲暗合。如果是單身，最多有暗戀對象，能夠成事機會也不大。但如果有穩定對象，大家感情就 比較穩定，屬於中游的生肖。

屬鼠事業2025

屬鼠今年有三粒比較大力的吉星，包括「玉堂」、「紫微」、「龍德」 ，都是有力的貴人星，可以有貴人輔助。例如你工作時，突然老闆十分欣賞你，就給更多機會你。因此，就算你生於3月6日之後8月8日之前，其實本身運氣一般，但因為有貴人福祉，所以都看高一線。

屬鼠運氣2025

屬鼠今年的運氣，也是屬於中游的生肖。今年比較平穩，沒什麼大突破。出生於8月8日至3月6日之前，在2025至2027火年，都可以放膽嘗試不同的事;相反，生於3月6日之後8月8日之前，就宜守不宜攻。

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屬牛藝人：劉德華Andy（出生日期：1961年9月27日）（資料圖片）

屬牛生肖運程運勢2025

屬牛的你，今年太歲遙合，會有遠方貴人幫助。工作上，常與外地人合作對你有幫助;不過在感情方面，今年會有遠方的桃花，不過因相隔比較遠，及今年不是重桃花年，能夠維持的機會比較細。

屬牛姻緣2025

感情方面，太歲遙合是指遠方的桃花，可以是在香港認識外國人，或者到外國認識其他人，但始終相隔比較遠，多數是異地情緣，加上今年不是重桃花年，維持感情的機會不大。

屬牛事業2025

屬牛因太歲遙合，有遠方貴人輔助，事業方面，如果是經常到外地做生意，或在香港與外地人合作，是有好處的。 同時，也受凶星「華蓋」影響，會覺得孤獨、不開朗，不過「華蓋」其實是藝術之星，如果是做藝術相關的工作，今年有機會靈感湧現。

屬牛健康2025

今年屬牛人士要留意情緒健康，今年凶星「天哭」、「華蓋」、「羊刃」，「天哭」代表易容易覺得心情差而哭；加上有「華蓋」，時常會覺得孤獨，屬牛人士更加因情緒而哭。不過，其實哭也是一種感情抒發的方法，對自身也是有幫助的。最後，「羊刃」是指易因心情不好而發脾氣。

屬牛運氣2025

今年沒有吉星，需要靠自己親力親為。出生於8月8日至3月6日之前，可以進取嘗試不同的事;相反，生於3月6日之後8月8日之前，就宜守不宜攻。

蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖運勢+犯太歲化解方法｜屬蛇易受傷

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

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