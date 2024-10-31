旅遊住酒店入房前點解要先敲門？小紅書用戶黑人問號 網民咁解釋
撰文：聯合新聞網
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台灣人出外旅遊住宿進房前，常會先敲門再開房門，但沒有這種習慣的地區民眾似乎難以理解。
一名多在大陸與瑞典生活的網友便發問「是什麼原因啊？」，沒想到真的是台灣人的旅遊小常識。
引出熟識酒店管理的網友解答 原來不一定與迷信有關？（點圖放大閱讀）：
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大陸社群一名叫「Kanelbulle（肉桂捲）」網友於小紅書上好奇發問：
台灣人進入飯店房間都先敲門說「打擾了」，是什麼原因啊？
並標籤「#文化差異」，他的ID發文多在瑞典與大陸四川兩地之間，似乎對台灣的此舉習慣有點不了解。
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貼文吸引不少台灣網友回應，共近500個留言。大家紛紛回答：
「因為可能有鬼」
「一種玄學靈異原因」
「跟裡面的好兄弟打聲招呼」
原PO追問「酒店有鬼是有什麼說法嗎？」，台灣人則回答：
「台灣大部分相信道教」
「空氣不易流通的空間可能會聚集一些好兄弟（幽靈），會沖馬桶轉換新氣場」
「我們小時候都看鬼故事長大的，這點算是普及的旅遊小常識」
甚至有港澳、廣東以及馬來西亞的網友說自己國家地區也有敲門習俗。
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不過，也有台灣人直言「迷信」：
「也有不在意的啦，我從來不敲門」
「除了台灣10大猛鬼酒店要敲門，其他其實不用」
學過酒店管理的福建網友則詳細解釋，敲門的目的一是提醒房裡的鬼神「我要進來囉，你們快走」，二是怕房裡還有人在，因為早期酒店是人工登記會出錯，亦或房務人員也在裡面打掃、休息。
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
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