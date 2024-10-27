身為「禮儀之國」，多數的日本人皆為守秩序、有禮貌，並且講規矩的，生活中的細節也體現了該國家的文化。



一位剛從日本回國的大陸女網友就分享，自己在日本搭升降機時，意外發現一個細節，令她感到十分震驚。

貼文發布後，不少到過日本的陸客也紛紛點頭，笑稱「不光按，還邊鞠躬邊出升降機」、「我一開始以為是工作人員」。

小紅書女分享日本搭升降機「1個讓我震驚的細節」 內行人揭原因（01製圖）

居日網友指當地人還會這樣做 點圖放大閱讀：

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一位大陸網友在小紅書上以「在日本讓我震驚的一個細節」為題發文，表示自己最近去了一趟日本，從生活習慣上就直觀感受到兩國之間的差異。

某日原PO回到住處，在搭升降機時竟然發現，為了節省他人的時間，先離開升降機的乘客會順手按下關門按鈕，讓原PO忍不住直呼：

我的天，我當時都震驚了。

原PO的另一半則對此見怪不怪，表示日本人總會擔心自己給別人添麻煩，怕下升降機耽誤了其他人的時間，更指出在日本這是正常現象。

剛從日本回到大陸的原PO也笑稱，自己有些水土不服：

從日本回來兩天了，我還會反射性的看到別人就點頭，然後傻笑；在日本真的是看到人就點頭，一天說幾十遍sumimasen（意即日文不好意思）。

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稱開錯房門 但女網友列出不少疑點 點圖放大看控訴原文及相關照片：

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貼文曝光後，不少到過日本旅遊的陸人深有同感，也有旅日陸人分享多數日本人搭乘升降機的習慣：

「靠近按鍵的人，很多時候會一直按著開門按鍵，等所有人都下完」

「他們還會一直用手擋著升降機門，然後等人都上升降機，我一開始以為是工作人員」

「不光按，還邊鞠躬邊出升降機」

「如果住頂樓的，最後下了升降機會按一樓，讓升降機回到一樓，讓回到家門口的人不用等升降機」

「是的，先出升降機的人還會說『不好意思對不起』，覺得耽誤了妳時間，幫他按升降機也會說『謝謝妳』」

「有一次在新宿坐升降機，幾個老外進來，我家娃（3歲）就給他們一直按著，老外都驚呆了，驚呼孩子在日本長大，這些都變成條件反射」



更有網友分享親身經歷，感嘆日本人的確很守秩序：

「真的，這種細節真的很棒」

「升降機這個還好，我最喜歡的是日本人真的有做到『先下後上』」

「日本東京那塊都很有禮儀，電車裡面也是，不會有人外放音樂，先下後上很有秩序」

「對的，便利商店同一個走道有人和我同時進去，對方還會說抱歉並退出去」



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點圖放大看爆料原文及相關照片：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】