華裔漢超近距離偷拍女生裙底　撩裙襬被鄰居斷正　1原因自動投案

前偷影裙底卻「惡人先報案」？馬來西亞早有華裔男子在當地公寓走廊尾隨1名短裙女生，不單超近距離將手機伸入女子裙下偷拍裙下風光，更用手撩起裙子，遭到鄰居撞破大聲斥責才收手，情節令人咋舌。讓人更驚訝是男子竟然「惡人先報案」，率先到警察承認自己偷拍，擔心會被報復，率先投案以策安全。偷拍男事後被任職的房地產公司開除，當地傳媒指，他的妻子在網上公開表示丈夫非初犯，批評其行為影響2名孩子，不會再原諒他。



李男在當地公寓尾隨1名身穿迷你裙的泰國籍女子，並偷拍下對方裙底。（影片截圖）

掏出手機偷拍女子裙底斷正

綜合當地傳媒報道，馬來西亞新山1名李姓（音譯）華裔男子於今年10月21下午5時39分，在當地公寓尾隨1名身穿迷你裙的泰國籍女子，用手機偷拍對方裙底。

從網上片段可見，身穿白色上衣、深色7分褲的李男尾隨短裙女時掏出手機，待對方微微彎腰，將手上袋子放在地上及準備打開單位鐵閘時，他接受並將手機超近距離置於女生裙下方偷拍，更想用手撩開裙底。

李男掏出手機，對方微微彎腰時就拍裙底。（影片截圖）

之後更打算用手撩開裙底。（影片截圖）

不料在遠處觀察的鄰居向李男大聲喊「Hello」，嚇得他即時收手，尷尬地走到一旁。此時鄰居不斷問李男「OK嗎」，他有回應對方，惟其回應在短片糢糊不清。

事後李男「自動投案」，向警方承認在女子沒察覺情況下偷拍裙底，之後被鄰居發現已立即停止。他聲稱因為害怕被報復，擔心自身安危便自行投案。其後有網民貼出李男社交平台的截圖，他寫道：「一切都完了。」

在遠處觀察的鄰居向李男大聲喊「Hello」，嚇得他即時放下手中動作，尷尬地走在一旁。（影片截圖）

妻子稱不是初犯 無法原諒

事件曝光後，李男被任職的房地產公司辭退，當地傳媒報道，其妻子在網上承認丈夫犯了不道德低級行為，而且不是初犯，其行為已連累到2名孩子及老爺奶奶，今次無法再原諒他。

（綜合）