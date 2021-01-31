夜間小腿抽筋｜50歲以上四成人中招　仁愛堂中藥治療首次半價

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-01-31 13:00

文：蔡彥淵@仁愛堂醫療服務科註冊中醫師 50歲以上的人士中，約有四成人會出現夜間小腿抽筋，且出現次數會隨年齡增長而有所增加，對睡眠質素及整體健康構成影響。

中醫指小腿抽筋多是血氣不通造成，尤以晚上更嚴重。（GettyImages）

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夜間腓腸肌痙攣（或稱夜間小腿抽筋）是與睡眠有關的一種動作失調，病人在睡夢中或睡醒時，小腿或足踝肌肉會出現疼痛收縮，病人因而「扎醒」。夜間小腿抽筋可能與清醒時肌肉抽筋有關，不同年紀的人士均曾經歷過，但出現長者身上尤其普遍。

小腿抽筋在《黃帝內經》有記載：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」中醫認為，因肝腎衰虛血不養筋，或者風寒濕邪入侵經絡導致血氣不通，血液不能充分榮養筋肉，使肌肉、血脈、筋骨間的營養及代謝發生障礙。肝主藏血又主筋，肝血充盈則筋得養。肝血不足，筋膜失養，即可發生攣急之症如痙攣、抽搐、拘急疼痛等。

有四成50歲以上人士會出現夜間小腿抽筋。（視覺中國）

以中醫角度而言，由於晚上太陽下山，陰寒之氣盛行，寒邪容易入侵經絡導致血氣不通，因此使引小腿抽筋多會在夜間發生。夜間小腿抽筋同時是一種健康警號，使長者站立不穩而跌倒，甚至造成嚴重受傷例如骨折及頭部損傷。

假如夜間出現小腿抽筋，大家可以按下列方法紓緩：首先用力伸展受影響肌肉，令肌肉得以伸延。然後下床站立在地上，再向下壓，讓受影響肌肉得以伸展，減少抽筋時間和嚴重性，以及抽筋引起的不適。此外，多曬太陽令經絡得到陽氣的溫煦、戒食生冷食物及甜食、每日睡前拉筋及注意雙腳保暖，均有助預防夜間小腿抽筋。

仁愛堂醫療服務科的中醫團隊與屯門醫院及香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所三方合作，以中藥藥方「芍藥甘草湯加味」治療長者夜間腿部痙攣進行了先導研究。結果顯示「芍藥甘草湯加味」能夠有效使小腿抽筋引致的疼痛值大幅減低一半，參加者於用藥期間並沒有出現跟研究有關的嚴重不良事件，確認治療安全。

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仁愛堂因應研究成果，隨即將科研經驗應用於臨床服務項目，開展「長者小腿抽筋中醫治療」，推動循證醫學，同時造福更多長者。本堂現推出社區限定優惠，轄下5間中醫中心現為因小腿抽筋求診的人士提供首次治療半價收費，詳情請按此或瀏覽附圖，額滿即止。

仁愛堂推出「長者小腿抽筋中醫治療」計，轄下5間中醫中心現為因小腿抽筋求診的人士提供首次治療半價收費。（仁愛堂提供）

作者簡介： 仁愛堂醫療服務科共有60個定點、流動及外展醫療單位，以及2個慈善基金，為港、九、新界及離島的市民提供可供信賴的醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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