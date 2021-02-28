失業壓力｜咽喉多痰難入眠或是肝氣鬱結　中醫教4招通氣血解肝鬱

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-28 10:00

文：註冊中醫師黃曼禎＠仁愛堂醫療服務科 近期香港疫情持續，很多人工作不穩或失業，難免形成精神壓力。但如果壓力過大或長期受高壓，有機會對身體產生負面影響。中醫典籍《古今醫統大全．鬱証門》指出：「鬱為七情不舒，遂成鬱結，既鬱之久，變病多端。」由此可見，長期鬱悶的情緒可導致各種疾病發生。

長期產生負面情緒會令阻礙氣血流通，導致各種疾病影響健康。（GettyImages）

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筆者曾經有位病人因咽喉不適來求診，表示過去3個多月感到喉嚨有痰難以咳出，但由於沒有咳嗽、發燒或流鼻水等感冒症狀，便自行到藥房購買化痰素。但服用藥物後2周，徵狀仍未有明顯好轉，加上胃口愈來愈差，並感到胸悶及非常倦怠，但夜間卻難以入眠。言談間，筆者感到病人非常煩躁及多慮，細問下，病人表示數月前轉換了工作崗位，感到壓力增大，經常對同事或家人不能控制地大發脾氣。這顯然是肝氣鬱結的徵象。

我們經常聽到「肝氣鬱結」，這到底是代表甚麼？

中醫認為肝主疏泄，喜條達而惡抑鬱。肝具有疏通、舒暢、條達以保持全身氣機之運行通暢，使機體多種生理功能正常發揮。但如情志不暢或情緒鬱悶，肝氣升降受到影響，氣行不暢，血也就不能正常運行，經絡出現壅堵的情況漸漸發生。氣鬱生痰，痰隨氣升，往往病人會時常感到咽中有異物感，似痰非痰，難以咳出。同時，會感到抑鬱或心情煩躁、易怒、食欲不振、口苦、胃痛、失眠、多夢等，女性亦會月經不調、經痛、乳房脹痛等一系列肝鬱氣滯的症狀。

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中醫治療肝氣鬱結以「理氣開鬱」、「調暢氣機」及「怡情易性」為主。較為常用的方劑逍遙散、柴胡疏肝散和越鞠丸等均有良好解鬱效果。除服用中藥治療外，適量運動可以鼓動全身氣血運行。鬱病初起，病變以氣滯為主，《醫方論．越鞠丸》方解中指出：「凡鬱病必先氣病，氣得流通，鬱之何有？」飲食方面應該盡量清淡，避免進食辛辣刺激的食物。

最後，調節情緒對鬱病亦有極為重要的作用。病人亦可透過註冊中醫師正確認識和了解病情，共同增强治愈疾病的信心。

作者簡介： 仁愛堂醫療服務科共有60個定點、流動及外展醫療單位，以及2個慈善基金，為港、九、新界及離島的市民提供可供信賴的醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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