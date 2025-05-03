搬家通常會將不要的物品丟棄，然後再添購新的東西，不過有時候買來的不一定實用。



台灣ICU醫生陳志金在臉書分享4種搬新家不要買的東西，這四樣到最後不是變成置物架，不然就是一年只用一次，貼文讓許多人看了非常認同。

醫生指「4種物品搬新屋千萬別買」鋼琴竟上榜 原因曝光網民認同（01製圖）

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陳志金在臉書發文表示，這4種物品分別是健身單車、鋼琴、椅子、焗爐。他說健身單車通常最後會變成衣架，用來吊掛衣服；鋼琴會變成獎盃架、相框架或書架；椅子最好買一半就好，因為另一半，特別是靠牆壁的那一半，通常就會變成置物用；至於焗爐的使用頻率，就跟績效評估一樣，大概就一年用一次。

貼文一出，不少人都很有同感：

「這才是正常的家庭生活」

「形容的很貼切，誰家不都是這樣，這才是正常的家庭生活」

「家庭成員較少數，大部份會這樣的蠻正常的喔」

「好像大家的症狀都差不多」

「很真實，很接地氣」

「直立式衣架也常常變成外套聖誕樹」

「真的，餐桌也是都變置物桌」

「我家的鋼琴是老公夾娃娃戰利品架」

「家裡的跑步機真的會很自然的就變成衣架」



但也有網友認為焗爐其實很好用：

「焗爐倒是常用，很好用」

「焗爐真的很好用且常常使用，更好用的是氣炸鍋喔」

「焗爐超好用！我家沒有微波爐，只有焗爐和大同電鍋（電飯煲），焗爐被翻牌次數超過大同電鍋十數倍」

「焗爐非常非常的好用啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】