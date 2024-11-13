Yuma背Ryu偷食Tommy　揀人妻「落手」原來有3好處？讓男人更難忍

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma，近期爆出雙方各自婚內出軌，Ryu指控Yuma偷吃日本YouTuber Tommy，也承認外遇女畫家，有如台灣八點檔的情節讓外界相當驚訝，事實上，知名作家苦苓曾在節目中分析，男人找選擇人妻的原因，不外乎是因為3大優點。



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苦苓過去在節目《新聞挖挖哇》中分析人妻的3大優勢，首先人妻會外遇極有可能是性事不滿足，可能配合做年輕女生不願意做的事；再來是人妻不會糾纏：

「如果你找到未婚的，表面上會說我當小三沒關係，可是有一天她就會忍不住、就要扶正了，那就會出事情了。」



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苦苓接著說，最後的好處是人妻不會讓對方被發現，「因為她比你害怕被知道，所以會比你還小心，事後她會仔細幫你檢查身上有沒有痕跡、有沒有毛髮、有沒有不應該有的味道」，因此對很多人講人妻比一般的女生，更安全、更誘惑，才會讓男人把持不住。

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苦苓過去在節目《新聞挖挖哇》中分析人妻的3大優勢。（《新聞挖挖哇》截圖）

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