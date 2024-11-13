圈中渣男被爆偷食4年後舊事重提　公開認錯：尖叫聲越大噓聲更大

隨著台灣男團選秀節目《SCOOL》11月30日於高雄巨蛋的「畢業典禮」時間逼近，在第三階段新任務「全球藝人金曲任務」中擔任「舞蹈驗收官」之一的羅志祥，特別在考前開起限定期間「補習班」授課，為每位選手們進行「肺活量特訓」，更祭出「快跑」及「有氧操」兩大換氣氣息的訓練「絕招」，讓大家在歌唱舞台上穩定輸出；他表示：「每次看到練習生們被批評，我都感到很惋惜，於是決定想幫大家上課，希望能對於圓夢站上夢想舞台有些小小幫助。」羅志祥不藏私的教學，讓選手們直呼「受用」之餘，更感受到羅主任私底下親和幽默的一面。



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值得一提的是，羅志祥除了「以身作則」親自帶操外，言教、身教雙管齊下的他以自己過去曾經「犯錯」為例，藉此告誡學員們當一位「偶像」首要的功課就是「愛惜羽毛」，更語重心長要學員們「不要像自己一樣」，他表示：

「終於有這個機會可以由我來為你們上課，《SCOOL》老師有非常多位，我相信你們可以從他們的身上學到很多，好的要學，那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯，當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的，而我站在這裡，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」



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比賽進入白熱化階段，最新賽制「全球藝人金曲任務」中的「舞蹈組評比」特別以羅志祥的經典金曲〈No Joke〉作為比賽曲，對此格外重視的羅志祥特別在舞蹈組兩隊中間驗收時針對選手的優缺點給予建議，其中在林子宸、林擎恩、彭义翔、帝翁、萊恩重新演繹The Weeknd 的英文金曲〈Die For You〉時，羅志祥特別針對該組的默契跟走位加強上給予意見，話鋒一轉竟然拿出「眼罩」當成禮物送給五位選手：

「你們可以用眼罩去練默契，練習戴著眼罩去感受那個舞蹈肢體，如果能感受到手在動、做到不走位時不跟團員們撞到，能練到這樣就很強！」



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而身為〈No Joke〉原表演者的羅志祥不但不偏袒原本這組的表演選手，甚至還多給予另外比拚的組別適當建議，足見身為導師的羅志祥隊於比賽秉持公平公正的評比原則。

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