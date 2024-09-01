花近36萬港元籌備才發現未婚夫偷食　英女照進行「沒新郎的婚禮」

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

英國一名準新娘砸下46000美元（約36萬港元）和男友籌辦婚禮，不過卻在結婚前發現男友偷吃。

雖然兩人後來分手，但女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是「慶祝自由的派對」。

英國一名準新娘砸下約36萬港元籌辦婚禮，卻在婚前發現男友偷吃，女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是慶祝單身的派對。（Facebook@Lindsay Slater）
英國一名準新娘砸下約36萬港元籌辦婚禮，卻在婚前發現男友偷吃，女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是慶祝單身的派對。（Facebook@Lindsay Slater）
英國一名準新娘砸下約36萬港元籌辦婚禮，卻在婚前發現男友偷吃，女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是慶祝單身的派對。（Facebook@Lindsay Slater）

點圖放大看看準新娘斯萊特舉辦的「沒新郎的婚禮」：

+25

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的斯萊特（Lindsay Slater）和36歲的男友從2012年開始斷斷續續地交往，在一起12年，一直到2020年才決定互許終身。

兩人籌備婚禮長達4年，沒想到某天斯萊特竟發現男友和他人有染。

【現眼報】小三終變正宮　中年老公竟又偷食　最後才知更心寒真相婚前老爺竟要求「同佢瞓一晚」　堅稱係家族傳統：這樣才不會出軌【最狠復仇】已婚瑜伽教練偷食單親媽後情變　竟揸車互撞對方個仔

斯萊特跟男友當面對質後，男友直接離開了兩人同居的家，於是已經支付近36萬港元的婚禮，瞬間因沒了新郎而即將開天窗。

不過斯萊特沒有因此挫折，她反而決定如期在8月17日舉辦婚禮，只是將這場婚禮變成跟親友同慶的「自由派對」。

【同場加映】偷偷代哥哥扮生日派對小丑　老婆一舉動洩驚人姦情：全家得我唔知

【同場加映】偷偷代哥哥扮生日派對小丑　老婆一舉動洩驚人姦情：全家得我唔知

點圖放大閱讀：

+17

斯萊特受訪時表示，其實當時她也不知道要怎麼撐下去，她非常心碎，但又已經不能回頭，畢竟所有的錢都花出去了。

幸好她有一群愛她的親人和朋友，在妹妹貝絲（Beth）的協助下重新策劃了這場活動。當天不只有60到70位賓客到場「慶祝」，斯萊特還特別安排了DJ和樂隊，讓大家一起跳舞、唱歌歡慶。

「婚禮」結束後，斯萊特也照計畫在8月20日跟姊妹一起去「度蜜月」。她的好朋友梅麗莎（Melissa）陪她一起到希臘克里特島度假7天，留下許多美好回憶。

雖然斯萊特還沒準備好要展開新的感情，但她感動的說，這場「單人婚禮」讓她感到「堅強且充滿力量」，親友的支持讓她能夠繼續向前邁進，從錯誤的關係離開。

【同場加映】被女友發現「枕頭底有大嫂耳環」　求教點解釋最合理　後續更瘋狂

【同場加映】被女友發現「枕頭底有大嫂耳環」　求教點解釋最合理　後續更瘋狂

點圖放大閱讀：

+16
婚禮前一日撞見未來奶奶同未婚夫一齊入浴室　噁心真相令佢秒悔婚男友20歲仲「同妹妹一齊沖涼」堅稱沒有感覺　網民打死唔信冇歪念七國咁亂｜老公細佬個前女友被搞大肚殺上門　經手人身份嚇呆全家老闆娘竟要求私家看護幫佢「同老公生BB」　仲強調可讓出正宮位置偷食妻發錯短訊畀老公後秒撤回　人夫卻已知自己被綠：應否揭穿？陌生女奪命連環call　男友即場「食廁紙證清白」　網民提恐怖猜測

延伸閱讀：

為放假殺人！印度3童毆打同校5歲男童致死 以為「學校死人就會放假」

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

帽事嘅
婚禮
婚外情
籌備結婚
婚宴
英國
熱話
聯合新聞網