咖啡店以手機大聲播片　兩度被投訴聲量大　6旬漢酒樽砸傷食客頭

自己理虧在先，竟然還出手傷人！新加坡有6旬漢於咖啡店用手機大聲播放影片，兩度被同場食客上前勸阻投訴，他不滿被干涉，加上或受酒精影響下，竟拿未開封的啤酒瓶，砸向對方頭部，使食客頭部致輕傷，即使警方到場後，男子仍未有冷靜，不斷叫囂。



當地法院日前審理案件，6旬漢因觸犯蓄意傷人，以及抵觸酒類管制（供應與飲用）法令，被判處監禁2個月，並罰款800新元（下同，約4,600港元）。



新加坡有男子於咖啡店以手機大聲播放影片，兩度被食客投訴。（示意圖／GettyImages）

6旬漢咖啡店大聲播片擾人

馬來西亞媒體報道，事發於2024年5月5日，涉事6旬男子陳添發（音譯）於晚上8時40分到達咖啡店，之後便開始喝酒，並以手機觀看影片。直至晚上約10時，62歲的受害人偕友人抵達咖啡店，不過他們卻被陳男大聲播放影片的聲量影響，遂上前要求對方校低音量，陳男最初同意，並即時調整手機聲量。

不滿屢被投訴 酒瓶砸傷食客頭部

直至晚上近12時，陳男已經喝了4瓶啤酒，又再調高手機音量，受害人無奈下只好再度上前向他反映手機音量問題，不料此舉惹怒對方。陳男隨手拿起未開封的啤酒瓶，砸向受害人的頭部，酒瓶隨即碎裂，兩人開始打鬥。

男子不滿屢被投訴，以啤酒瓶砸傷食客頭部。（示意圖／GettyImages）

其後受害人以及另外2名目擊者分別報警求助，警方到場後向陳男問話，但他仍不斷向受害人叫囂，即使警察警告讓他冷靜，他亦未有理會。受害人之後送院治理，檢查報告顯示他頭部有輕傷，需要休息3天；而被捕的陳男血液則驗出含乙醇（酒精主要成分），每100毫升的血液中就有110毫克的乙醇。

判監2個月兼罰款

近日法院審理案件，陳男因觸犯蓄意傷人，以及抵觸酒類管制（供應與飲用）法令，被判監禁2個月，且罰款800新元（約4,625港元）。

（綜合）