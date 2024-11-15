病房傳來呻吟聲　護士開門驚見癱瘓男「女上男下」激戰越南妹

三級片情節竟在醫院真實上演！一名台灣護士日前上節目《哈囉 你有事嗎》分享醫院裡光怪陸離的奇妙事件，她分享有次巡房，病房門竟然推不開，她擔心病患是否發生危險，卻沒想到一陣女性呻吟聲從病房內傳來，原來病房內正在上演活春宮。



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該名護士表示，曾照顧過一名20歲出頭、脊椎損傷的病人：

「他是下肢癱瘓，但人是清醒的，他是由一名越南籍的看護去照顧他，那個越南籍的看護長得非常漂亮，他們兩個的感情看起來就是非常的好。」



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某天她去查房，卻發現門推不開，她問了其他醫護人員有沒有看到病患，大家都說沒有，她深怕病患有個萬一，於是拿了萬用鑰匙去開房門。

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就當她準備開門的當下，她突然聽到一陣「嗯.....嗯」的聲音，她打開房門，正好和病床上的病患對上眼，越南看護坐在男方身上「搖啊搖」，在場女性來賓大驚「他不是癱瘓嗎」，主持人沈玉琳解釋：

「龍在下，鳳在上，他又不用動，他只是癱瘓，但他那邊沒癱瘓啊。」



醫士也解釋，有時候是自律神經和交感神經的刺激，只要充血，依然會有生理反應。

護士分享曾在病房撞見活春宮。（節目截圖）

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