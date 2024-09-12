圖書館活春宮｜瘋傳「AV女優波多野」在台大拍鹹片 校方闢謠提告
撰文：中天新聞網
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有台灣網友11日在網絡上發文，稱看到一段「頂大圖書館性影像」。
畫面中女優波多野Bella與男子在圖書館親熱，意指地點為台大圖書館，對此台大表示並非該校圖書館將提告。
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網友在Dcard論壇以「剛開學就飢渴難耐圖書館捉i，現在人都那麼懂玩？」為題發文，內文寫下「昨晚看到有人在開車群組發這個影片，很明顯場景是圖書館，讓我驚訝的不是女主的大Ｘ，而是覺得場景有點眼熟，仔細看……超像我家附近某頂大的圖書館，而且還是偷拍視角，整個背德感滿滿」。
帖文還附上一張照片，照片中一名穿著性感的辣妹與一名男子在圖書館內，2人靠在書櫃上狀似親熱。
有網友認出辣妹疑似是有火辣身材的女優「波多野Bella」，果然她11日就在個人IG發限動表示：「別再私訊啦，主角是我！」證實她就是影中人。
而畫面拍攝地點遭影射是台大圖書館，對此台大今天公開回應指出，有關網絡論壇謠傳某不雅影片在台大圖書館拍攝一事，經查後非事實。
校方已經採取法律行動，追究相關人士法律責任，請各界勿再轉傳散佈猥褻圖文影像。
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