冒險樂園掟彩虹｜港男這樣擲中藍圈判唔中 　網民斥：職員要驗眼

冒險樂園掟彩虹遊戲再惹爭議！近日有男網民到冒險樂園玩「掟彩虹」，從他上載的照片顯示，代幣近乎置中地落在藍圈範圍內，但仍被職員判定為「唔中」，故於網上群組分享事件，希望其他人幫忙評理。許多網民都力挺樓主應獲獎，「全中喎，個職員要驗眼啦」、「叫佢示範要點樣先中？」。



若放大照片仔細查看，有人指出的確是「底線砸界」，惟有留言質疑職員過於嚴謹，「間公司佢有股份咩，啲禮物佢有份俾錢㗎？」、「唔好咁嚴格唔好咁手緊，啲客玩得開心而再經常來玩，生意咪長做長有」。樓主補充，職員之後曾按其要求，嘗試用手擺放代幣，至如何為之中獎，「我叫佢放個唔掂界嘅俾我睇，佢放咗，（但）都係掂到界」。



有港男到冒險樂園玩掟彩虹，代幣幾乎置中於藍色圈內，仍被示為「唔中」。（FB「美國冒險樂園關注組」圖片）

代幣明顯置於藍色圈範圍內

該港男在facebook群組「美國冒險樂園關注組」發帖，指日前到大埔某間冒險樂園玩「掟彩虹」遊戲，但他就質疑擲出代幣明顯置於藍色圈（即大獎）範圍內，卻仍被職員示為「唔中」，他遂貼出照片，交由網民評理。

代幣近乎置中於藍色圈內

從樓主上傳的相片可見，代幣以近乎置中模式落在藍色圈圈內，不過若然放大照片仔細觀看，代幣與黑色外圈邊界之間未有見任何縫隙，亦未看到藍色圈的底色，代幣邊緣位置更疑似輕微觸碰黑色外圈的邊界。礙於樓主多張照片都是以打斜角度拍攝，以單一角度看確實難以下定論。

代幣幾乎置中於藍色圈內，但仔細看代幣邊緣位置，疑似輕微觸碰黑色外圈邊界。（FB「美國冒險樂園關注組」圖片）

網民為樓主感不值籲報警

不過帖文卻掀起網民熱烈討論，絕大部份人都替樓主感到不值，認為他理應被判「中獎」，「報得警」、「全中喎，個職員要驗眼啦」、「叫佢示範要點樣先中？」、「可以要求放大喎」、「叫佢影俾你睇點唔中，叫埋經理」、「叫佢擺個中嘅，再影相比對」。

職員試擺代幣 仍砸黑色外圈邊界

惟有留言指出，銀幣確實碰到黑色底界，「底線砸界」、「垂直影落去，應該變砸界」、「應該掂好少，真係睇佢放唔放你」。樓主之後回覆眾人，指他未有報警便已離開，職員只建議他可致電公司熱線作投訴，不過他就表示，「佢（職員）用佢部手機影，底界掂咗少少！我叫佢放個唔掂界嘅俾我睇，佢放咗，（但）都係掂到界」。

網民替樓主感到不值，斥涉事職員「黐線」，揶揄「間公司佢有股份咩」。（示意圖／資料圖片）

網民斥涉事職員過份「手緊」

有網民於是批評涉事職員「黐線」，「其實中大獎每月係咪有數，如果唔係點解要咁手緊」、「爭嗰啲啲都唔俾人中，好心咪X咁X街啦，班員工咁X努力維護條線做乜X？間公司佢有股份咩，啲禮物佢有份俾錢㗎？」、「啲公仔好值錢咩？最貴咪2百蚊隻」、「俾大獎慘過割咗佢哋忽肉」、「唔好咁嚴格唔好咁手緊，啲客玩得開心而再經常來玩，生意咪長做長有」。

（facebook「美國冒險樂園關注組」）