黃大仙酒樓多收200元！食客揭發：收銀婆扮晒嘢　有心定無意惹議

外出用膳結帳後記得查看單據！社交平台有人轉貼相片及帖文，指有食客在黃大仙某酒樓午膳，4人只吃了4款點心，結帳時把500元鈔票交給收銀，對方收了447元。樓主感到收費昂貴，其後要求收銀員列印單據，驚見列明金額是247元，「個收銀婆扮晒嘢死死吓才畀返2百元」，所以在網上公審該酒樓。



帖文引來不少網民熱議，有人質疑是故意收錯錢，「係要小心呀，好多古惑收銀㗎」；也有人指遇到類似情況，「而家香港食肆好多呢啲黑店，扮收錯錢，打多樣嘢落單，自動收貼士，我遇過好多次絕唔係單一事件」。不過，亦有人認為多收的金額較多，反而不似故意呃錢，「收多200蚊好易被發現」，加上收銀位置通常設有閉路電視，故不排除收銀員只是無心之失。



樓主指埋單時將500元交給收銀，對方收了447元，只找回數十元，待他要求列印單據才發現總數只是247元。（Facebook圖片）

有關帖文和單據圖片被截圖於社交平台流傳，樓主指早前在黃大仙1間酒樓飲茶吃午餐，共點選了4款點心，包括南瓜煎堆仔、點心拼盤、春卷及蘿蔔絲酥餅，連4人茶錢合共247元。

樓主往埋單時，將500元鈔票交給收銀，對方只找回數十元，卻是收取了447元，讓他感到奇怪，「我以為呢邊茶樓嘢貴，好在我多口問咗句覺唔對」。他要求列印單據查看，才發現原來金額是247元，「個收銀婆扮晒嘢死死吓才畀返2百元」。

不少網民分享被收多錢的經歷，呼籲大家小心結帳要看清單據。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民熱議疑收銀員刻意收多錢

事件引來不少網民留啍論，不少人認為收銀員是故意收多錢「扮黐扮傻又袋兩嚿」、「係要小心呀，好多古惑收銀㗎」、「呢啲真係要即刻同經理投訴，擺明想落格」、「依家酒樓生意難做到呢個地步，昆你200蚊，大咬啲掛？（一定要印收據過喎）」。

有網民分享被收多錢的經歷，「有好多時啲收銀會出古惑，尾數畀咗你先，然後先攞2張100蚊出嚟，等你以為已經完成離開酒樓」、「而家香港食肆好多呢啲黑店，扮收錯錢，打多樣嘢落單，自動收貼士，我遇過好多次絕唔係單一事件」。

有人認為可能是無心之失

不過，有人卻認為收銀員未必有意騙財，「撳錯掣都唔出奇，不過自己應該要睇住」，有人則指總數是247元，如刻意收多200元很容易被揭穿，「如果有心呃錢，收多少少唔覺眼，唔會收成200蚊」，又指收銀處多是設有閉路電視，故推測對方可能真的是無心之失。有網民則指如果使用電子過數，相信可以杜絕爭拗。