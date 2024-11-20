中環驚現裸男！寒風中孭袋暴走：I want money！　淡定的他成焦點

寒風下中環驚現裸男！內地社交平台小紅書瘋傳多張相片，指中環有1名赤裸、僅穿波鞋的男子在行人天橋等位置徘徊，雖然身邊有不少路人經過，但似乎都未有在意，相當冷靜，而赤裸男最終被警員帶走調查。上載照片的港男形容「一整個大震驚……發現身邊的路人好像習以為常，香港你還是太超前了」。



相片引來網民熱議，「好荒謬的事」、「現在都降溫了，好冷的」、「讓我比較驚訝的是香港路人都比較淡定」，又笑言「你們中環還是太超過了」。



內地社交平台小紅書瘋傳多張相片，中環有1名赤裸男子在行人天橋等位置徘徊。（小紅書）

中環驚現赤裸男子

受東北季候風影響，本港天氣較涼，各區氣溫不足20°C，但寒風下中環卻出現裸男！11月19日（星期二）晚上6時半左右，有港男於小紅書以「中環驚險果（裸）男！」為題發布相片，留言「下班路上埋頭玩手機，一抬頭一整個大震驚，瞟了一眼，發現身邊的路人好像習以為常，香港你還是太超前了……這是在幹嘛」，又標籤了「#人文景點分享」。

現場有不少路人，亦有大叔在裸男身邊經過，但大叔單手插褲袋，相當冷靜。（小紅書）

從樓主上載相片見到，當全身赤裸只穿波鞋，孭着單肩袋在中環街頭徘徊，現場有不少路人，亦有大叔在裸男身邊經過，但大叔單手插褲袋，相當冷靜，似乎未在意裸男。

網民：好荒謬

網民看過照片震驚，「好荒謬的事」、「上班上到精神失常了」、「現在都降溫了，好冷的」、「不穿衣服但還懂得穿鞋子」，又笑言「你們中環還是太超過了」。

也有目擊事件的網民上載相片分享後續，「他朝我走過來，手裏拿着個啥，嘴裏叫着『Money Money I want money』，誰不want money呢」、「今天親眼見到實屬是震驚」、「沒敢低頭看 怕看到不該看的」、「讓我比較驚訝的是香港路人都比較淡定，大家都對他不理不睬」。

中環有1名赤裸男子在行人天橋等位置徘徊。（小紅書）

裸男最終被警員帶走調查。（小紅書）

另有人透露，裸男最終被警員帶走調查，「一開始確實沒啥人搭理他，我在後面跟着他一路到天橋，遇到的幾個人還是很興奮的，被阿sir制服的時候，還有好多人拿手機拍」。