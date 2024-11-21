地鐵活春宮影片瘋傳！內地情侶車廂摸下體　1動作更離譜震驚網民

【地鐵／活春宮／不雅影片】地鐵乘客眾多，不應作出不雅舉動！本港網絡瘋傳1段影片，指地鐵車廂內有1對年輕情侶公然作出不雅行為，見到男方伸手放進女方內褲下體位置持續撫摸，其間更不停「䟴腳」，女方則似乎不以在意，未有阻止。



影片引來網民熱議，批評2人行為離譜，「公眾地方都唔知醜」、「佢哋堅以為無人睇到？」、「光天化日，公衆場所，有無搞錯！」。也有網民關注男方「䟴腳」舉動，「震到咁，佢隻腳係咪有病？」。



雖然影片於本港網絡流傳，但從車廂環境及用色估計，事件相信於內地廣州地鐵發生。



網傳廣州地鐵車廂有年輕情侶公然做出不雅行為。（影片截圖）

廣州年輕情侶車廂內作不雅行為

這段「地鐵活春宮」影片長6秒，見到相信是廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「䟴腳」，狀甚享受。女方則似乎不以在意，反而專心看手機，未見有阻止男方行為，表現得毫不驚訝。

廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「䟴腳」。（影片截圖）

女方專心看手機，未有阻止男方行為，表現得毫不驚訝。（影片截圖）

影片可見車廂內還有多名乘客，而女身旁邊的座位亦有人坐着，但2人沒有理會被看到，持續作出不雅舉動，完全進入「旁若無人」的境界。

網民批離譜：不知羞恥

網民看過影片嘩然，指摘2人行為離譜，「公眾地方都唔知醜」、「佢哋堅以為無人睇到？」、「光天化日，公眾場所，咁大個人做啲咁嘅行為，無自我控制能力嘅咩？有無搞錯！」、「咁又狼咗啲」、「真大膽」、「不知羞恥」。

也有網民笑言，「在小小的花園裏面掘下掘下掘」、「好緊火」。另有網民關注男方「䟴腳」舉動，「震到咁，佢隻腳係咪有病？」。