沙田歎牛扒餐！食客聽到「70蚊」埋單驚變$108　聽店員咁解釋更嬲

是讀音引起誤會還是有心誤導？近日有網民投訴遭沙田某餐廳「出口術誤導」，稱當晚獲店員推薦原價118元的「肉眼扒餐」，查詢價格時聽到店員說「70蚊」（70元）。樓主以為是特價，覺得十分優惠，便和友人各點了1份，結賬時卻驚訝發現牛扒餐售價是108元而不是70元。店員解釋她說的其實是「差10蚊」，即套餐價是108元，比原價118元便宜10元的意思，而不是發音接近的「70蚊」。不過，樓主認為店員和餐廳是故意誤導食客，已向海關舉報及向消委會進行投訴。



有網民形容事件「爆笑」，覺得「差10蚊」的說法「好怪好蠱惑」。但是，也有曾光顧該餐廳的網民猜測，可能是店員的廣東話不純正才引起誤會，「上次去食，班姐姐都好有禮貌，可能鄉音誤會」、「佢講嘢可能係唔正，但話佢出口術或者呃人就真係吹太大」；甚至有人批評樓主是西客，「西客認證成功」。



樓主指店員向他推薦「肉眼扒餐」，查詢價格時聽到店員說「70蚊」。（threads）

質疑餐廳店員「出口術誤導食客」

該名網民在社交平台Threads發帖，抱怨稱沙田某餐廳「出口術誤導食客」，表示日前他們一行3人到該餐廳吃晚飯，點菜時店員推薦「肉眼扒餐」。樓主他們詢問店員價格，並一致聽到店員回答「70蚊」。樓主表示在餐牌上看到有個118元的「鐵板肉眼扒餐」，故認為「這個餐原價是$118，如果現收$70當然是抵食」，因此和朋友各點1份肉眼扒餐，而另一位朋友想點多士卻被告知「沒有多士類」，於是改點了湯飯。

店員解釋她說的其實是「差10蚊」，即比118元便宜10元的意思，而不是發音接近的「70蚊」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

店員解釋是「差10蚊」

後來結賬時，賬單寫明3份晚餐連同凍飲2杯，總額是281元。樓主驚訝發現原來肉眼扒餐售價為108元，而非「70蚊（70元）」，即時向店員查詢，店員解釋說的是「差10蚊」，並不是樓主等人聽到的讀音相近的「70蚊」。樓主不解追問，才明白原來店員是指該套餐比原價118元「差10蚊」，即便宜了10元，售108元，「這時我朋友明白了店員是指比原價『差十蚊』」。

樓主稱與友人研究餐牌時有說出口「『70蚊』很優惠」，並指「在點餐時店員當時一定聽到我們對話，但她沒有當面糾正我們誤會了價錢」，不滿稱「這一點可構成有心欺騙」。

樓主稱與友人研究餐牌時有說出口「『70蚊』很優惠」，並認為店員有聽到對話卻沒有糾正他，不滿稱「這一點可構成有心欺騙」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

樓主怒斥店員有心誤導

他又指責店員不選用「平10蚊」或「減10蚊」的說法，反而一直到結賬時仍堅持回答「差十蚊」，是故意用讀音相近的字眼令人誤會，「即是她是有心用廣東話『差10蚊』及『70蚊』讀音相近的方法來令我們相信是我們自己誤會」。他批評店員行為是「出口術」，「用這個不良營商行為去欺騙食客點一個價值較高的餐，對我們本想用$70的價錢進餐，最後變成額外消費多了$38」。

他又指，原來肉眼扒餐會跟餐送1塊多士，不解店員為何向他朋友說「沒有多士類」，指如果餐廳沒有多士類餐點又何來多士可以隨餐附送，故認為店員「自打嘴巴」。

樓主最終進行網上舉報

結合上述2點，樓主狠批餐廳「用奇招」誤導食客，並怒罵「香港有很多用心製作的小店生存不到，反而這些不良小店可用奇招生存，這解釋香港飲食業為何生意這麼差，因為業界太多害群之馬」。樓主氣憤不已，最終經網上向海關舉報及向消委會進行投訴，並發帖提醒其他網民小心。

帖文引起網民熱議，有部份網民支持樓主看法，表示「點會回答差10蚊，好怪好蠱惑」、「正常唔會講差10蚊，除非數學題」、「問幾多錢咪答幾多錢，好少會講差原價幾多」。同時，有網民認為樓主應該「企硬」，「你有無企硬照畀$70」、「畀70蚊啦！」。

網民嘲西客

不過，也有不少網民不認為餐廳有心欺騙，並猜測可能該店員說的是不純正的廣東話，因發音引起誤會，「上次去食，班姐姐都好有禮貌，可能鄉音誤會」、「佢講嘢可能係唔正，但話佢出口術或者呃人就真係吹太大」、「個店員係咪講廣東話唔正先？係嘅話就係誤會，唔係嘅話就缺德」。甚至有人批評樓主是西客，「西客認證成功！符合條件：所有錯嘅都係對方」、「正一西客！溝通誤會，口同鼻拗，咁都可以一口咬定自己係啱嗰邊，呢啲係西人無誤！」。

（Threads）