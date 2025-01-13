港鐵「關愛企位」？4男站這位置被公審不讓位　網民：企都唔得？

關愛座爭議時有發生，現在還有「關愛企位」？有港男在社交平台發布相片，公審港鐵車廂內有4名男子站在「多用途空間」位置，沒有讓位予攜帶「嬰兒車（BB車）」女乘客，直斥「可以狠批我唔夠膽伸張正義，但同時批埋3（4）位朋友」。



帖引來網民爭議， 「黐到咁！連企位都要讓」、「企都俾人批鬥cXs，不如出關愛列車啦麻X煩」、「對地鐵有ptsd啦，日日偷拍人哋擺上網」。也有網民認同樓主做法，「呢個位就係設計畀嬰兒手推車同輪椅優先。真係唔明點解Priority seat／area有咁難明」，但有網民反駁，「而家大家都各有位置，有什麼問題？」。



面對網民圍攻，樓主已刪去帖文，惟被截圖繼續瘋傳。



關愛座爭議時有發生，現在還有「關愛企位」？（資料圖片）

4男站港鐵車廂「多用途空間」被公審

乘搭港鐵「企位」也要注意！有港男1月12日（星期日）在社交平台Threads發布相片，留言「可以狠批我唔夠膽伸張正義，但同時批埋3（4）位朋友」。

多名男子站在港鐵車廂「多用途空間」位置，前面有1名女乘客推着BB車。（Threads）

從相片見到，當時港鐵車廂擠滿乘客，有多名男子站在「多用途空間」位置，或在低頭看手機，或在聊天，前面有1名女乘客推着BB車。而相片中，樓主特定以綠色圓圈標示出4名男子，及「多用途空間」上的「攜帶嬰兒車」標示，相信樓主公審的正是這4名男子。

帖文引起網民爭議。（Threads）

網民鬧爆樓主：企都唔得？

然而樓主公審帖文圍爐不成，反被網民「鬧爆」，「企都唔得？」、「黐到咁！連企位都要讓」、「真係慘，企位都要俾人鬧」、「咁你不如加道鐵閘，淨係放輪椅人士同推BB車入去？乜都批一餐」、「唔係𥄫女又無偷拍、唔係唔讓坐、BB車夠晒位擺。如果呢個位唔可以企人，咁即係出入口位一定更迫，BB車直頭車都可能上唔到 。而且如果想BB車泊埋一邊，我相信推緊車位女士一開口就有人讓位。你放人哋張相唔代表你正確」、「對地鐵有ptsd啦，日日偷拍人哋擺上網」、「坐又批鬥企又批鬥」、「不如出關愛列車啦麻X煩」、「睇到咁多人鬧就放心了」。

但有網民認同樓主做法，「見到有人問連企位都要讓？唔係下話……呢個位就係設計畀嬰兒手推車同輪椅優先。真係唔明點解Priority seat／area 有咁難明」，惟有網民反駁，「其實嗰個位是等有推車的人唔使擋路，而家大家都各有位置，有什麼問題？」。另有本身有推BB車的網民教路，「身為一個奶爸，推BB車上地鐵，直接行過去講：唔該謝謝，我想擺一擺架BB車，方便其他人上落」。

面對網民圍攻，樓主已刪去帖文，惟被截圖繼續瘋傳。

根據港鐵網頁，所有列車均設有「多用途空間」，以方便輪椅使用者和攜帶嬰兒車及行李乘客。（資料圖片）

港鐵車廂設「多用途空間」方便2類人

到底是否有「關愛站位」？根據港鐵網頁，所有列車均設有「多用途空間」，以方便輪椅使用者和攜帶嬰兒車及行李（符合指定尺寸規定）的乘客」。