內地索爆新娘性感辣舞迎愛人　新郎嫌太姣「一掌推飛」：不娶了！

內地近日流傳一組圖片，一名新娘在迎親的時候，熱情對著新郎跳艷舞，沒想到新郎看了以後完全笑不出來，還一把將新娘給推飛，怒罵：「不娶了！」



根據內地媒體報道，內地近年迎親非常流行跳舞，該名新娘當天就是穿著華麗的禮服，對著新郎跳舞，而且舞姿極具挑逗性，一旁的其他親友都看得非常享受，氣氛熱絡。

嫌太「姣」一掌推飛話唔娶 網民一面倒嘲唔識貨（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不過，新郎卻完全笑不出來，而且臉色還越來越臭，最後甚至用力把新娘推飛出去，怒罵：「不娶了！」見到新郎突然暴怒，旁邊的親友們全部一臉錯愕，幸好新娘是摔在床上，並沒有受傷。

事後，現場知情人透露，事情發生在江蘇，當時新娘跳舞跳到一半，新郎覺得動作很眼熟，越來越像「夜店領舞」，懷疑新娘曾在夜店工作，但卻一直以來都瞞著他，非常不滿才會發飆。

網路上也對此事有大量關注，網友多認為新郎非常不識貨：「這種新娘才好啊，這麼好的新娘，你還不要！」「這男的不識貨，新娘漂亮、熱情又懂情趣，娶回家一定幸福！」「垃圾渣男，不嫁也罷。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】