武俠手遊緊急刪除「無根門」　驚爆玩家遵守門派規則「揮刀自宮」

大陸某武俠手遊有許多不同的宗派，沒想到官方27日突然宣布，要將其中的熱門宗派「無根門」刪除，且現在也確實已經刪除，引起廣泛討論。



事後各種群組當中都有不同說法流傳，其中更是有人點出門派被刪除的原因，竟是因為有玩家真的「切掉下體」，學習宗派的教義精髓。

入門先要把「濁物」除去 點圖放大瀏覽相關圖片：

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據了解，這款手遊在大陸網路上十分火爆，其中「無根門」的加入要求，是要玩家「欲練神功，斷陽淨塵」，以及「無根清淨，神功自成」，意思就是玩家的角色需要進行「無根手術」（切掉下體），才能夠繼續練功。

沒想到，現在手遊當中的「無根門」為了響應相關審核要求而下線，28日開始變成「無念門」，過去的搞怪入門任務、成就也會刪除，新的任務則是在遊戲街道當中傳播正氣、正能量。

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消息在大陸網路上引發廣泛討論，不少玩家群組也開始八卦，詢問起了滅門原因，後來有人出面爆料，疑似是某伺服器玩家走火入魔，在練功的過程中「動手自宮」，還將照片張貼了出來，才會發生這起滅門慘案。

至於詳細原因為何，還要進一步釐清。

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