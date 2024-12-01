熱水$3、冰水$5？茶記貼告示飲水要加錢　揭另有苦衷：溫水免費的

香港有不少餐廳會向食客收取額外附加費，而近日有網民就發現有茶餐廳「收水費」！原來該餐廳在店內張貼告示，提醒食客熱水及冰水非免費供應，每杯分別售價為3元及5元。



餐廳是否應該收取熱水、冰水費用一事，引起兩派網民激辯。有網民認為此舉「趕客」，「其實免費水唔會佔太多成本，佢咁樣仲得罪客」、「水都收錢係仆X」；也有網民表示冰水收費常見，「但連熱水都收錢就真係未見過」。另一派網民就指市面有不少餐廳亦會收取茶水費，只是照片中的餐廳表達欠圓滑。



不過，有疑似是餐廳職員的網民不斷留言「洗板」，透露餐廳另有苦衷，又強調「其實提供溫水是免費的」，又解釋稱有些客人並非要水來飲用，而是用來洗手，「次次都把枱面同地弄濕」，更反問「不如你掉轉問下有冇收過任何客人水錢？」。



有網民發現有茶餐廳張貼告示，提醒食客熱水及冰水非免費供應，每杯分別售價為3元及5元。（資料圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳照片，表示「第一次見，估室溫水是免費」。

熱水每杯3元、冰水每杯5元

從照片可見，餐廳似乎並非免費供應熱水及冰水，因為牆身上貼上1張顯眼告示，上面印有「熱水$3一杯 冰水$5一杯」的字眼。而相關照片亦被轉載至其他群組，有網民認出餐廳位於田灣。

餐廳告示指「熱水每杯3元、冰水每杯5元」引起網民熱議。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

網民覺得餐廳「趕客」

帖文引起網民熱議，對於餐廳是否應就飲用水收費一事，網民意見兩極。有網民認為餐廳收取食客飲用水費用是「趕客」，「呢個時勢唔係想辦法改善服務吸客，而係用盡方法呃錢趕客」、「其實免費水唔會佔太多成本，佢咁樣仲得罪客」、「見到咁下次都唔會嚟」、「好小氣，唔會去幫襯」、「水都收錢係仆X」；也有網民表示雖然不少餐廳也並非免費供應冰水，「但連熱水都收錢就真係未見過」。

有網民指雖然很多餐廳也並非免費供應冰水，「但連熱水都收錢就真係未見過」。（GettyImages）

然而，另一派的網民就指出其實有不少餐廳亦會收取茶水費，只是照片中的餐廳表達欠理想，「高級餐廳大把只提供收費礦泉水。雖然睇相唔似係高級餐廳，但無人話唔收得」、「佢咁寫就唔識做公關，佢應該寫本店只提供熱水，如要凍水／冰水，每杯收費5元」、「笑死，就唔識得最後尾先係賬單度加茶水費」。

有網民就相當好奇餐廳食水售價，笑言「凍滾水係咪8蚊」、「咁計要杯暖水應該係4蚊」。有網民就回應指該茶餐廳位於香港仔，並表示食客要求常溫水的話，餐廳不會額外收費，「只係熱同冰要畀錢，常溫唔洗」、「要室溫水唔使錢」。

有網民「洗板」留言反駁。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB截圖）

網民道出餐廳苦衷：溫水是免費的

有疑似是餐廳職員的網民不斷留言「洗板」，道出熱水和冰水要收錢的苦衷，又強調「其實提供溫水是免費的」，指有很多客人要求「全熱水」和「冰水」，而有些客人並非要水來飲用，而是用來洗手，「次次都把枱面同地弄濕」，更反問「不如你掉轉問下有冇收過任何客人水錢？」。該網民又指餐廳招待地盤師傅及清潔工人時有特別關照，「有需要都會免費提供飲用水！我哋亦有主動問地盤師傅需不需要額外提供冰水！」。

該留言獲部份網民支持的同時，也有網民持相反意見，「話啲客『用水係檯面洗手』，你咪貼張『不可在座位洗手』，而唔係貼收水錢下話」。

（Facebook）