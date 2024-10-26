黃大仙茶餐廳奇招「呃錢」？早餐食物款式無變　咁落單1招收多$5

奄列＋太陽蛋vs太陽蛋＋奄列大不同？有食客發帖怒斥黃大仙某茶餐廳以奇招「呃錢」，指他當日點了2份早餐外賣，當中包括1份奄列及1份煎雙蛋，他要求要1份奄列和1份太陽蛋，沒料到結帳後，卻發現被無故多收5元！



原來餐廳在煎雙蛋改為奄列，從中多收5元，而原本是奄列卻改為太陽蛋，不另收費。事實上，如果餐廳簡單地煎雙蛋改成太陽蛋，全單根本就毋須額外加錢。樓主收到的食物不變，卻因侍應落單方式不同而無故被多收5元，故質疑餐廳「為咗呃幾蚊」而出招。



近日有網民在黃大仙某茶餐廳點了2份早餐外賣，收到的食物沒有改變，卻因侍應落單方式不同而無故被多收5元，故質疑餐廳「呃錢」。（示意圖／資料圖片）

該名食客在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖表達不滿，表示日前在黃大仙某茶餐廳點了2份早餐外賣，當中包括沙嗲牛肉麵、火腿通粉，其中1份跟餐包及奄列，而另1份則跟煎雙蛋及餐包。樓主落單時表示希望1份是奄列，另份煎蛋要太陽蛋。

樓主質疑餐廳下單做法

不過，樓主收到外賣收據後，卻發現餐廳將跟餐的奄列改成太陽蛋，不另收費，但另1份煎雙蛋改成奄列而被額外多收5元，換言之，他同樣收到了奄列跟太陽蛋，卻因落單方式不同而多付5元。

從樓主上傳的照片可見，收據中寫上「（餐）煎雙蛋是日餐包（轉奄列$5）」，意即煎蛋轉奄列多收5元；及「（餐）火腿奄列是日餐包（太陽旦）」，意即奄列轉太陽蛋不另收費。另有外賣盒2元及凍飲等收費，2份早餐共計92元。

茶餐廳的煎蛋如要太陽蛋，不用另加錢，但奄列改太陽蛋則要另收5元。。（示意圖／資料圖片）

樓主對茶餐廳做法感到不滿，故在帖文批評茶餐廳「將跟餐奄列轉咗太陽蛋，再將另一個餐既跟餐雙蛋加$5轉返奄列」，怒斥對方「為咗呃幾蚊而影響商譽，值得咩！」。

收據中寫上「（餐）煎雙蛋是日餐包（轉奄列$5）」，意即煎蛋轉奄列多收5元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

網民質疑奇招變相收多5蚊」

帖文引起網民熱議，「打單將奄列轉咗太陽蛋，太陽蛋又轉咗做奄列，變相收多咗5蚊」、「即係其實樓主收到嘅係一樣嘅嘢，就係奄列同蛋，但打錯單收多咗5蚊」。

有網民就認為是樓主落單是表達問題，認為本應可自行調轉跟餐食物享用，「點解要轉嚟轉去咁叫？自己交換食咪得囉」、「到齊互相交換食就唔會被加收$5」。不過，也有人認為餐廳有責任告知食客收費，「收銀或者落單係咪應該要講聲呢」、「其實侍應只係按照顧客要求落單啫～唯一疏忽係冇提樓主咁改要+$5」。

（Facebook）