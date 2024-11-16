澳牛食客「光速」用餐 坐低下單到食完僅30秒 連侍應都驚訝咁講
撰文：卡洛兒
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以「光速餐」及「獨特」服務態度聞名的佐敦茶餐廳澳洲牛奶公司「澳牛」，無論下單及出餐都極速進行，因而吸引不少人都會慕名前往。有網民分享近日在澳牛用餐時，驚見鄰座食客由下單到完成用餐僅需30秒時間，連澳牛員工都輕嘆「咁快手」，樓主直言完全演繹到「快食快閃」的城市節奏。
音樂教師兼作家「Ms Yu」在其社交平台發文，指周二（12日）在「澳牛」看到鄰座食客「光速」用餐的全過程，「第一秒坐低，第二秒落單，第十秒燉奶到，第三十秒食完叫埋單」，其極速程度連餐廳員工都不禁輕嘆一句「嘩咁快手」。
樓主直言，該名食客完全演繹到「明明已經遲到但突然好想食燉奶，就衝入去快食快閃嗰種城市節奏」。
帖文引起網上熱烈討論，有網民笑言「快到澳牛staff（員工）都話佢快」絕對是很高的讚賞，「澳牛哥哥認證嘅快，咁真係好快」、「阿叔心諗終於遇到對手」、「真極速傳說」，亦有人指「以前澳牛趕人走咁滯，而家啲客仲趕過佢」。有網民就表示「凍嘅話係唔難做到，傷氣管同脾胃啫」，亦有人批評「香港人點要咁趕？活慢少少，精神都冇咁緊張」。
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