獨居父3天未傳「長輩圖」 2子覺不妥欲探訪 搶先驚聞父夢中猝逝
撰文：桃樂斯
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子欲養而親不在，子女記得要多加關心家中長輩，尤其是獨居長者！新加坡有男子多天沒有收到父親「長輩圖」報平安，擔心不已遂相約兄弟上門探訪，未料父親友人搶先一步到訪，發現其父已在睡夢中離世，男子接到警方通知隨即趕往現場了解。鄰居形容老翁為人親切，平日見面大家都會打招呼，得知對方離世甚感難過。
朋友上門揭發男子猝死
馬來西亞媒體報道，新加坡1名62歲男子被發現於住所內猝逝。事件於11月24日下午2時許揭發，死者當天早上原定相約朋友到家中吃飯聊天，不過待朋友上門之時，卻發現他昏迷床上，隨即報警。警方接報後同時派出救護車到場，惟證實男子當場證實死亡，相信在睡夢中離世。
兒子3天未收「長輩圖」 擬上門探訪突悉噩耗
死者育有2名兒子，他們常於周末到家中探望父親，閒時亦有聘請女傭幫忙打掃。由於死者習慣每天傳送「長輩早安圖」給兒子報平安，惟他們於11月21日起便沒再收到「長輩圖」，兄弟擔心不已，本相約於事發當天下午上門探訪父親，未料先接到警方致電，告知父親離世噩耗。
死者曾中風 大門未上鎖方便他人照料
居於男子附近的鄰居透露，死者早年與妻子同住，直至妻子過身後就獨居，另外他早前曾中風，為了方便他人到家中照料，住所大門平日不會上鎖。鄰居形容死者為人親切，平日見面大家都會打招呼，得知對方離世感到難過。
（綜合）
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