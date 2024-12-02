人渣！性侵6歲孫女13年　懷孕迫就地墮胎　獸祖父下場惡有惡報

令人髮指！英國1名女子自6歲開始被祖父性侵，12歲時懷孕，祖父竟用不人道手法強迫她墮胎。至2016年，女子被性侵虐待13年後，終於鼓起勇氣向警方舉報，祖父翌年罪成被判監禁25年。近日有報道指，犯案祖父已於今年2月在獄中因癌腫瘤破裂死亡。而女子逃離「地獄」生活後，希望其他受害者都能勇敢站出來，幫助自己「重獲新生」。



英國1名女子自6歲起被祖父性侵，13年後才鼓起勇氣報警求助。（示意圖／gettyimages）

英國祖父強姦孫女13年逼墮胎

綜合外媒報道，受害女子是現年27歲的夏洛特（Charlotte Wade），其祖父現年78歲，名叫霍奇斯（Raymond Hodges）。霍奇斯是夏洛特繼父的父親，每個月都會到其家中探訪。至2002年，當夏洛特5歲時，霍奇斯主動提出在母親工作期間負責照顧她，自此夏洛特開始了「地獄」般的生活。

2003年夏洛特6歲時，她首次遭霍奇斯性侵，自此被長期性侵，更於12歲時意外懷孕。霍奇斯得悉夏洛特懷孕後，竟把她壓倒在地，親自用不人道手法強迫她痛苦墮胎。

霍奇斯（Raymond Hodges）性侵孫女13年，受審後重判入獄25年。（網上圖片）

犯案獸祖父判囚25年

至2016年，19歲的夏洛特被性侵虐待13年後，她終於鼓起勇氣向警方舉報。不過，霍奇斯否認指控，夏洛特被迫在審判中回憶這段噩夢。幸2017年時噩夢迎來終結，霍奇斯24項控罪罪成，被判監禁25年。

夏洛特被性侵虐待13年後，終於鼓起勇氣向警方舉報。（示意圖／gettyimages）

事主籲受者人勇敢站出來

因為自己勇敢求助，夏洛特終於逃離「地獄」，她得知霍奇斯被定罪一刻倒地哭泣，並鼓勵其他性侵受害者也勇敢站出來，「祖父也許剝奪了我快樂的童年，但我不會讓他毀了我的未來。我正在慢慢地把我的生活重新拼湊」。

犯人於獄中重病離世

霍奇斯已在獄中度過7年，而近日報道指出，他已於今年2月在獄中因腹主動脈瘤破裂死亡。