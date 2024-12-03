的士「仙氣女司機」瘋傳！穿這樣開車超震撼　1動作成焦點：驚喜

的士司機有驚喜？本港網絡瘋傳多張「仙氣女的士司機」照片，指女司機穿上低胸性感裝束駕駛的士，專注動作照片引來熱議，不少網民看到「心心眼」，大讚「有仙氣」，直呼「戀愛了」、「好漂亮啊」「可以call車嗎？」。



惟也有網民質疑相中女子並非真正的士司機，只是借的士拍照「博流量」，「就算真係有咁高質嘅女司機，都唔會着成咁樣去開工啦，仲要可以畀你用唔同角度影到，當網民傻嘅咩！」。不過亦有網民稱曾見過該女司機，「我坐過佢1次車」、「夜更，喺鴨脷洲見過」。



本港網絡瘋傳多張「仙氣女的士司機」照片，指女司機穿上低胸性感裝束駕駛的士。（網上圖片）

性感女雙手放的士軚盤 疑公路駕駛

本港多個網上突發群組、的士司機群組及討論區近日瘋傳2張相片，指有穿上低胸性感裝束的年輕女司機在駕駛夜更的士。

穿上杏色低胸冷紋短袖上衣、戴上口罩的長髮年輕女子，坐在的士駕駛座，雙手握着軚盤。（網上圖片）

相片於夜晚拍攝，其中1張見到穿上杏色低胸冷紋短袖上衣、戴上口罩的長髮年輕女子，坐在的士駕駛座，雙手握着軚盤，眼睛望向鏡頭。

另1張相於副駕駛座位置拍攝，見到女子專注看着前方，雙手估計正控制軚盤及操控杆，而的士窗外看到公路石壆，女子疑似正駕駛的士在公路上行走。

的士窗外看到公路石壆，女子疑似正駕駛的士在公路上行走。（網上圖片）

網民驚呼：有仙氣

網民看過照片議論紛紛，不少人「心心眼」，大讚「有仙氣」，直呼「戀愛了」、「好漂亮啊」、「有驚喜」、「可以call車嗎？」、「的士站要大排長龍了」、「唔驚危險嗎？」。也有網民指出近日天氣轉冷，關心女子健康，「天氣凍，小心身體！」。

網民看過照片議論紛紛，大讚「有仙氣」，直呼「戀愛了」。（網上圖片）

女子是否的士司機惹議

但也有網民質疑相中女子並非真正的士司機，只是借的士拍照「博流量」，「就算真係有咁高質嘅女司機，都唔會着成咁樣去開工啦，仲要可以畀你用唔同角度影到，當網民傻嘅咩！」、「下次影埋車頭司機個牌啊！唔該」、「邊個會着到咁開工啊」、「真心揸的士唔會着低胸」。不過亦有網民稱曾見過該女司機，「我坐過佢1次車」、「夜更，喺鴨脷洲見過」。

翻查資料，這2張相早於2021年已流傳，至近日被「翻炒」再惹來網民熱議。