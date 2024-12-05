瓊瑤曾一手捧紅林青霞趙薇范冰冰！數據揭哪些瓊瑤劇最受網民關注

昨（4）日下午1時22分，華語文學與影視界的傳奇作家瓊瑤，選擇在淡水區住家內輕生的方式結束了86歲的人生。據其63歲兒子透露，瓊瑤事前留下一封遺書，交代秘書中午回家查看情況，秘書進屋後發現瓊瑤已輕生於房間內，隨即報警；救護人員抵達時，確認瓊瑤已無生命跡象，因此未再進行後續搶救，消息傳開震驚各界，網友不捨表示：「我無法相信阿姨這突如其來的翩然歸去」、「你怎麼捨得丟下我們！！！！！」「謝謝阿姨的文字創作與戲劇作品，陪伴了電視兒童多年的時間，不捨却也要捨得」、「阿姨啊，為什麼你要這樣啊」、「阿姨妳怎麼走了，昨晚還跟妳傳話，妳怎麼都沒說再見就走了，我捨不得妳離開」、「多麼希望這個消息是假的！太痛了」。



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以《當雪花飄落》書寫人生的最終章 瓊瑤選擇「翩然」告別

在告別舞台前，瓊瑤以一封充滿詩意與哲思的遺書，留下了她對生命、死亡和愛的最後告白，下午3時3分由秘書代Po於臉書，在她的遺書中，瓊瑤以遺作《當雪花飄落》作為開篇，詩中滿載她對人生的回顧與對死亡的坦然，她寫道：

「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好，不拖累所愛 也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂。」



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瓊瑤在遺書中，坦然剖析了對生命與死亡的看法，用「翩然」兩字概括了她對告別的理解與渴望。她將死亡視為「最後一件大事」，並選擇用自主方式結束生命，文中提到「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」，拒絕漫長的老年折磨，不願未來淪為插管維生的臥床老人。

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她回顧自己的一生，用「火花」形容那段燃燒的時光，她說：

「生命的美好，就在於『能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……』這些，我都在有生之年，擁有過了！我『活過』了，不曾辜負此生！」



瓊瑤最後也叮囑世人：我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。

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近三年熱門關鍵字揭曉 部部是經典！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三年（2021/12/05~2024/12/03）「瓊瑤」的網路討論，出現多部不少相當經典的作品，包含六個夢、情深深雨濛濛、庭院深深、煙雨濛濛、還珠格格、又見一簾幽夢、花系列、婉君等熱門關鍵字，網友表示：

「瓊瑤厲害的地方是每本書的故事都差異很大，有喜有悲」

「我挺喜歡寒煙翠、卻上心頭、燃燒吧火鳥和庭院深深，還有煙雨濛濛和心有千千結，好作品歷久彌新很懷念」

「她文筆很好，文學素養高，這是我看完的感想」。



瓊瑤，對許多人成為青春記憶的代名詞，她用優美而深情的文字，譜寫無數愛情故事，塑造了無數讓人難忘的角色，也捧紅不少男女主角，包含甄珍、二秦二林（秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌）、劉雪華、陳德容、林心如、趙薇、范冰冰等人。從文學到影視，瓊瑤的文字跨越時代，為華人文化圈留下難以磨滅的印記。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月05日至2024年12月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『瓊瑤』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】