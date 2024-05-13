《浪姐5》第三度爆意外！53歲瓊瑤女演員突嘔吐　住院照曝光

大陸綜藝節目「浪姐」系列第5季「乘風2024」現正熱播、錄製，繼日前有2位參賽者相繼受傷，怎料，昨（12日）又有人倒下，過去在瓊瑤電視劇「情深深雨濛濛」飾演反派的演員王琳，突然發出住院吊鹽水照片，令不少粉絲擔心不已。



王琳昨突然上傳住院，戴著口罩躺床的照片，寫下：「進廠維修，過幾日再戰！」引起不少討論，「又一浪姐倒下」，事後王琳在留言區透露病況：「嚴重偏頭痛、嘔吐，輸完液好多了，謝謝大家關心。」她也喊話：「等我滿血復活，一起乘風破浪。」

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其實在此之前萬妮達於第二次公演綵排時發生從2米高台墮落，造成尾椎骨裂外，沒想到，韓國女團KARA成員鄭妮可又爆出不慎摔倒，撞到下巴流血，節目組趕緊替她叫救護車送夜間急診治療，有粉絲拍到鄭妮可送達醫院的狀況，從照片可見鄭妮可用紙巾按住下巴，看起來很痛苦，最後她的下巴縫了兩針，也於隔日繼續上工，而這張照片已被要求從社群刪掉，只是這些畫面早已在網路流傳。

【同場加映】盤點八件演唱會事故 MIRROR開騷釀意外致傷者頸椎骨折（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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