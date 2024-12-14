氣管敏感｜冬天氣溫急降　狂打噴嚏、鼻涕流不停　醫生教6招改善

【氣管敏感】氣溫急降，鼻子過敏的人總是首當其衝，噴嚏不停、鼻塞嚴重，生活品質直線下降；最近氣候多變，感冒的人也增加，當症狀疊加，許多人分不清到底是感冒引發的鼻塞，還是過敏作怪。



感冒還是過敏？醫生教你從症狀快速判斷

近日一名網友在Threads上發問「求解！如何分辨感冒跟過敏？」原Po表示對自己來說，都是鼻孔不能呼吸，鼻涕流不停，貼文吸引不少人的共鳴，有網友回應：

「真的耶！身為有過敏的我也分不太出來」

「我感冒鼻子會聞到一種味道，過敏就是噴嚏打不停」

「過敏只是一直流鼻水打噴嚏，感冒通常還會伴隨其他諸如發冷、頭暈、咳嗽等症狀，我是這樣啦，從小到大過敏的經驗」

「不確定的話我ㄧ一律回答先看醫生」。



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對於如何分辨感冒和過敏，台灣秀傳紀念醫院耳鼻喉科主任蕭信昌指出，感冒通常伴隨上呼吸道症狀，例如喉嚨或耳朵不適，有時還會出現全身痠痛，這類症狀通常持續一週左右；過敏的症狀則以鼻子為主，常見水狀分泌物、鼻子搔癢，以及不斷打噴嚏的情況，過敏還可能導致鼻水倒流至喉嚨，讓人頻頻想清喉嚨或咳痰，且症狀多半會反覆發作，持續時間從數日到數週不定。

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告別鼻塞打噴嚏！醫生傳授六招遠離鼻子過敏

遠離鼻子過敏的困擾，改善生活環境是第一步！秀傳醫院中醫生邱伯恩提供六個實用方法，從日常習慣開始調整，有效減少過敏發作。



方法1／規律的生活習慣

維持規律的生活對免疫系統的穩定運作至關重要，透過均衡飲食補充身體所需的營養素，搭配適量運動促進血液循環，再加上每天至少6至8小時的優質睡眠，能讓身體處於最佳狀態，有效減少過敏發作的機會。



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方法2／少吃生冷食物、飲品

生冷食物和冰飲容易刺激鼻腔黏膜，讓溫差加劇鼻腔不適，減少冰品攝取能幫助穩定鼻腔內外的環境溫度，可降低過敏反應的發生機率。



方法3／控制室內濕度

濕度過高是塵蟎和黴菌滋生的溫床，尤其在台灣的濕冷天氣中更為常見，台灣醫生邱伯恩建議，將室內溼度控制在60％以下，可以有效抑制塵蟎繁殖，透過使用抽濕機或增加通風來調整濕度，為鼻子創造一個舒適的呼吸環境。



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方法4／避免接觸過敏原

過敏原如地毯、厚重窗簾或絨毛玩具，是塵蟎和灰塵的聚集地，對鼻子過敏的人來說如同「地雷區，遠離這些物品並經常打掃，不僅能減少過敏源的影響，還能讓居家環境更清新舒適。



方法5／定期清理冷氣濾網、寢具

冷氣濾網、寢具長期不清理，容易積聚灰塵和孳生塵蟎，建議每星期至少清洗一次枕套、被單，並定期清潔冷氣濾網，以減少過敏原的累積，也能讓家居環境保持乾淨清新，為鼻子提供喘息的空間。



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方法6／減少空氣污染源的暴露

空氣中的污染源如花粉、二手煙或汽機車排放的廢氣，對過敏體質的人來說都是刺激物，出門時記得配戴適合的口罩，不僅能有效過濾空氣中的懸浮微粒，也能減少鼻腔接觸外界污染的機會。



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