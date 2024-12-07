徐若瑄張根碩朴素丹都患癌　甲狀腺癌七件事　致病原因是什麼？

徐若瑄早前驚爆罹患甲狀腺癌，其實不只她，近幾年包括「亞洲王子」張根碩、《上流寄生族》女主角朴素丹等知名藝人都相繼傳出罹甲狀腺癌。台灣醫生表示，近年來甲狀腺癌盛行率爆增2.5倍，和放射線污染、捱夜等生活作息紊亂等都有相關，民眾要小心。



近幾年包括「亞洲王子」張根碩、《上流寄生族》女主角朴素丹、台灣藝人李明依、陳勳奇、金音獎男歌手「鶴 The Crane」、49歲的台灣八點檔女星兵家綺、戲劇女神林萱瑜和34歲台灣女星林欣霈（舊名林欣蓓）都相繼傳出罹甲狀腺癌，為什麼那麼多人患甲狀線癌？

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檢查進步讓癌變無所遁形 甲狀腺癌增

台灣醫生吳俊鋒表示，近年來甲狀腺癌盛行率從每十萬人約5人激增至13人，足足增加2.5倍之多，發生率逐年升高，除了與檢查技術進步有關，其他危險因子如放射線污染、遺傳等也不容忽視。



吳俊鋒指出，早期病人發現罹患甲狀腺癌，通常是因為脖子腫大就醫檢查才發現，反觀現在大多數病人，都是「無症狀」的情況下做健康檢查，透過超聲波、電腦斷層或核磁共振等檢查意外發現。由於甲狀腺癌早期常無明顯症狀，因此檢查技術的進步，使得甲狀腺癌被發現的比例大幅提高，多數病例能在早期階段即獲得診斷。

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甲狀腺癌治療預後佳 10年存活率逾95%

雖然聽到「癌症」總是讓人擔心，但是吳俊鋒表示，甲狀腺癌整體預後相對良好，若分化程度佳，即使沒有很早期就發現，經治療的10年存活率可達95%以上。



因此雖然近年來甲狀腺癌盛行率激增，但在治療預後方面並無顯著差異，也因此甲狀腺癌致死率本來就不高，目前尚無廣泛性篩檢的必要。

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放射線暴露及遺傳是甲狀腺癌主要危險因子

除了檢查工具進步之外，造成甲狀腺癌盛行率大幅增加的危險因子，主要有兩個。吳俊鋒表示，一是放射線的接觸，例如年紀較小的孩童，若得到一些血液相關疾病而需接受放射線治療，或是像車諾比核電廠爆炸、福島核災等事件後暴露在放射性物質中的民眾，以及民眾食用到放射線污染的海產食物等，罹患甲狀腺癌的風險就會比較高。



另一個危險因子則是遺傳，吳俊鋒指出，如果父母有甲狀腺癌，罹病風險就會比較高。此外，一些特殊的內分泌遺傳疾病，也都與甲狀腺癌有關。至於飲食或是接觸到的物質是否會增加甲狀腺癌風險，目前大多數研究都還沒有直接的證據。

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捱夜、壓力大易傷甲狀腺

有人認為經常捱夜、壓力大的人，可能比較容易得到甲狀腺疾病，對此吳俊鋒解釋，甲狀腺的主要功能與新陳代謝有關，包括食物的能量轉換、維持身體運作及體溫穩定等。



捱夜、壓力大的情況下，可能誘發自體免疫性甲狀腺疾病如甲狀腺亢進，有許多專家有「捱夜就是在燃燒甲狀腺」的說法，說的雖然是甲狀腺機能亢進，和促發甲狀腺癌目前仍缺乏明確證據，但是他認為捱夜、過勞確實也有增加甲狀腺癌變的風險。

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甲狀腺癌復發率達30％ 治癒也要定期追蹤

吳俊鋒提醒，甲狀腺癌復發率高達30％，是復發率最高的癌症之一，所以癌友務必多留意。甲狀腺癌復發一般多發生在治療後3至5年內，甚至有病例超過10年才復發。因此，即使治療後仍建議每年追蹤檢查。



吳俊鋒表示，甲狀腺癌的治療一開始通常以手術為主，搭配放射碘治療，並給予甲狀腺素的補充，是治療最關鍵的三個部分。若復發的是最常見的甲狀腺乳突癌，通常是發生淋巴轉移，後續治療若可行的話，會盡量以手術將腫瘤清除；若手術無法處理，就要再做放射碘治療。

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復發治療效果較差 標靶藥增療效

吳俊鋒提到，復發後再做治療的效果，可能會因為第一次治療後，對於放射碘治療的效果變得比較差，所以後續可能需要做第二次或第三次的治療。



有些人會持續出現淋巴結轉移，後續就要再做手術和治療。復發後的治療效果會稍微差一些，可能還要再加上其他的治療。雖然復發性的甲狀腺癌比較棘手，所幸近年來有標靶藥物的加入，也讓復發性的甲狀腺癌治療效果更好。

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高齡及轉移為影響預後關鍵

吳俊鋒指出，甲狀腺癌預後與年齡及轉移情形息息相關。55歲以下的年輕病患，即使腫瘤侵犯周邊組織，只要能盡可能切除病灶，預後仍相當良好。



反之，高齡合併遠端轉移者，存活率則明顯降低。儘管甲狀腺癌整體預後佳，但復發個案代表癌細胞可能較頑強或治療效果不佳，存活率仍顯著低於未復發者。吳俊鋒提醒，甲狀腺癌復發率高達3成，絕非罕見，應特別提高警覺。

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