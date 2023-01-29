媽媽去餐廳拿出兒童馬桶　眾食客面前讓女兒如廁　網民：年度最狂

出外吃飯最怕遇上自私食客，居然有人會叫子女當眾如廁。近日台灣有食客發文，指在食肆看見有母親居然懶理他人正在用餐，直接拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，不滿稱：「別人都不用吃了嗎？」該母親惡劣行徑引來網民批評，直斥缺德和不衛生，「沒底線了」、「今年最狂」，又擔心女孩長大後「如果知道小時候有過這樣的豐功偉業，不知道會怎麼想…太離譜啊啦」。



台灣有食客發文指在食肆看見有母親拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，因而不滿稱「別人都不用吃了嗎？」。（「爆廢公社二館」圖片）

該食客在facebook爆廢公社二館發帖並附上2張圖片，寫道「過年出遊，很多不便，可以體諒…但化妝室（廁所）明明就在後面，妳就拿出馬桶，在我們桌旁讓小孩蹲，妳們是已經吃飽了，別人都不用吃了嗎？」。

圖片可見，餐廳中心有年幼女童剛如廁完畢，使用的兒童便攜式馬桶放在桌與桌之間，變相在場食客都看到，母親隨即為她整理內褲以穿回褲子，身旁長輩未見阻止，其他座位仍有不少食客正在用膳。

樓主在圖片清楚標示，其實廁所就在正後方，質疑該母親為何連幾步路都不願意走，偏要在大庭廣眾之下讓女兒如廁，不但影響環境衛生，更會使其他食客失去食慾，感到不忿。

樓主亦有在圖片清楚標示，其實廁所就在正後方，質疑該母親為何連幾步路都不願意走。（「爆廢公社二館」圖片）

帖文惹來網民批評，直斥難以接受，「好誇張」、「真的倒胃口」、「這家長臉皮也太厚了吧」、「什麼奇葩家長」、「超沒品的爛人」、「這全家都沒救了」、「家長怎麼不也順便讓眾人看」、「嫌店家廁所髒，大家嫌妳髒」，有留言揶揄是「當自家客廳喔」、「『媽媽A夢，幫幫我！』，『真是拿你沒辦法…攜帶式馬桶！！！』」。

有人直斥家長不懂保護女兒，任由她被陌生人看光，「撇開別人吃不吃飯的問題，直接把私處露給大家看欸…這也太不保護自己女兒了吧」、「留下來等小女孩長大後給她看」。有網民則分享自己見過其他無品家長的經歷，「我在餐廳看過有人直接在餐桌上幫小孩換尿布，屎味瀰漫」。