許多人喜歡至自助餐餐廳大快朵頤，但有些人會覺得既然付了錢就應該吃回本，因此容易出現浪費的現象。



一名女網友和朋友去自助餐餐廳享用下午茶，只見友人不停地拿餐點，但都只吃幾口就不吃了，屢勸不聽之下也讓她大嘆：

因為自助餐，看清一個朋友多沒教養。

吃自助餐看清一個人！女網友揭朋友「無品劣行」 網民：素質好低（01製圖）

故意拿壽司不拿魚生卻不吃飯 明明覺得難吃的東西卻再去拿且再吃剩（點圖放大閱讀）：

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原PO在Dcard發文表示，當天對方一進場後就開始狂拿餐點，還佔滿了整張桌子，而她自己則是吃完一盤才去拿下一盤。原PO說朋友拿回來的食物都只吃幾口就不吃了，例如握壽司只吃上面的魚生，底下的飯就丟一旁，肉甚至只咬一口就丟，還用衛生紙蓋著，避免被服務生看到。

她提醒對方這樣很浪費，但朋友卻無所謂地說：

就吃了覺得難吃啊，而且我在飲控，才不吃澱粉。

即使原PO建議只拿魚生就好，但對方仍說「我就想吃壽司啊」，讓她聽了非常無言。

原PO說朋友拿完第一波後又去拿第二波，拿回來後還是同樣的行為，讓她實在忍無可忍，不客氣地說：

唉，妳這樣子真的很浪費食物呀！妳媽沒教妳食物不能浪費喔？

對方理直氣壯地說「別人也是這樣啊！反正自助餐又沒關係」，甚至還認為自己有付錢所以沒關係，讓原PO聽了氣炸，認為朋友非常沒教養，之後也不再接受對方的邀約。

貼文讓不少人看了大罵：

「看到有些人還可以為此沾沾自喜就覺得很荒謬」

「真假啦？有人覺得這樣很正常喔？故意浪費食物可以合理化，整間餐廳的東西吃過一輪都覺得很難吃，應該先去檢查味覺是不是有問題吧」

「可以接受第一次拿發現很難吃或量太多吃不完所以剩下來，但一直拿一直剩就真的是品行不好了」

「素質好低，付錢不代表可以理直氣壯浪費食物」

「知道自己飲控就不要拿那麼多，還每種都剩一大堆，不吃完還重複拿一樣的食物，這種人真的人品不怎麼樣」



但也有網友不以為然，認為不喜歡為何一定要吃下去：

「我跟她差在我不會拿衛生紙包起來，不想吃就是不想吃啊，又不是拿來倒掉，這樣也能算沒素質」

「我就是這種人，只是沒這麼誇張。我不會刻意拿自己不想吃的份量，但有些東西是我吃一口就發現不喜歡的，那我為什麼要勉強自己吃完？我是來享受美食的不是來向大家展現節儉、不浪費的美德的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】