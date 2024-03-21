自助餐．食物中毒｜學者警告Buffet別吃這些食物：形同細菌繁殖場

不少人會趁著假期，與家人或親友吃自助餐大快朵頤。



然而據外媒報道，在人們大啖美食的時候，仍須留意吃下肚的東西。

有專家揭露較少被注意到的NG行為，建議用餐民眾在享用自助餐時，應避免取用某些醬料。

除了醬料 這些也是高危（點圖放大閱讀）：

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據外媒《LADbible》報道，國外一名微生物學家泰特羅（Jay Tetro）針對自助餐常見的食物進行分析，建議消費者應避開某些品項。

該名學者指出，在自助餐用餐時，應避免取用保存期限短的醬料，像是果醬、花生醬、桔子醬等，「它們是最有可能被污染的」。

泰特羅揭露一項較少被注意到的NG行為，表示如果這類醬料的擺放並非密封狀態，用餐民眾的手指有可能會伸進去，而且每個人的衛生習慣不一樣，有些人洗手沒有做到周全，就很可能成為食安災難的導火線。

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他並額外補充，用餐民眾要特別小心蛋黄醬、沙律醬等，「它們基本上形同細菌繁殖的沃土」。泰特羅建議，如果真的需要增添風味，選擇有獨立包裝的醬料較佳。

除此之外，報道指出還有7類食物也隱藏危機，包括炸薯仔、水果沙律、粟米片、生蠔、炒蛋、預製的肉類加工食品以及美式鬆餅。原因包括薯仔往往很快就變質，而水果沙律、生蠔容易滋生細菌。

至於粟米片、炒蛋和預製的肉類加工食品則是對健康有害，且炒蛋、預製的肉類加工食品和美式鬆餅，擺放越久就越「糟糕」，如果不是剛出爐，盡量避免取用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】