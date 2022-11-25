Baby Shark真實版！網民釣出迷你鯊魚BB　兇殘魚類原來可以那麼萌

海洋生物總是令人感到驚奇。一名網友出海釣魚，意外釣到一隻可愛的鯊魚寶寶，身形相當迷你，只有成年人手掌大小，張著圓圓大眼睛一臉吃驚的看著釣客，釣客連忙拿出手機拍照後立刻將其放回海中，影片在網路上引起熱議。



抖音平台一名網友「三由芊米」20號在澳洲墨爾本附近釣魚，意外釣上一隻長得相當奇特的小魚，仔細看發現竟然是一隻幼小的鯊魚寶寶，被釣上來的鯊魚寶寶有著大大的眼睛，身長大概只有一個成年人手掌大，被釣上來的牠瞪大眼睛直盯釣客，就像是被嚇壞的小孩一樣，如同在說「你是誰啊」，模樣相當可愛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

拍下這段影片的網友表示，這是他在墨爾本當地的朋友釣魚釣到的，不小心撈上一個鯊魚寶寶，小鯊魚被撈上來瞪大眼張開嘴不斷盯著釣客，覺得相當可愛，但釣上來沒多久拿手機拍了幾秒影片後就趕快讓小鯊魚回歸海中，並沒有將其作為海釣戰利品。

【相關圖輯】女網友玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

影片曝光後吸引網友熱議，網友留言表示「這鯊魚長的好像迪士尼動畫會出現的角色」、「一臉憨呆好可愛喔」、「鯊生第一次見到人類，太震驚了」、「第一次見到這麼可愛的鯊魚，以前總覺得鯊魚看起來兇兇的，沒想到小時候如此呆萌」、「三年後再次遇到這隻鯊魚，游到你面前問一句『你看我有幾分跟從前相似？』」。

【相關圖輯】深海怪魚似「恐怖公仔」滿身縫線 真身竟是激罕活化石老過恐龍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

千萬獎幸運兒是你嗎？ 9-10月期統一發票開獎號碼今天看這裡

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】