仁愛堂推廣健康飲食及恆常運動　建議每日食咁多蔬果同運動時數

健康飲食和恆常體能活動對於維持身心健康至關重要，有見及此，仁愛堂一直積極響應政府，在社區進行多方推廣，致力幫助大眾建立起攝取足夠蔬果以及進行恆常體能活動的生活習慣，為打造更健康的社區出力。



仁愛堂屯門區中醫診所暨教研中心梁香中醫師於2024年11月27日，向鴻福堂員工從中醫角度講解進食蔬果及恆常運動的好處，讓他們與親友分享有關資訊，共同打造健康社區。（仁愛堂提供）

仁愛堂積極在社區推廣健康飲食和恆常體能活動，透過於地區連結不同機構及組織，包括：離島地區康健中心、鴻福堂等舉辦健康講座或運動工作坊。仁愛堂屯門區中醫診所暨教研中心梁香中醫師早前主講了「中醫與日常生活飲食」講座，特別從中醫角度剖析進食蔬果及恆常運動的好處。

從中醫角度了解進食蔬果及恆常運動的重要性

中醫強調平衡和調和，並認為健康來源於陰陽的平衡。進食蔬果和恆常運動可以幫助實現這一平衡，對維護身心健康至關重要。蔬果富含營養物質，能夠增強免疫力、調理五臟功能、補充氣血、排毒和保持皮膚健康。而恆常運動則有助於疏通經絡、調和氣血、強健筋骨和舒暢情志。

根據個人體質選擇合適的蔬果及運動類型。建議每個成年人每日至少攝取400克蔬果，即2份水果和3份蔬菜，每份相等於飯碗七成滿份量；運動方面，成年人每周至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快步行、游水。老人家選輕度，如八段錦、太極，不需要特殊器材，任何地方都可練習。