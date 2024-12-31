旺角商場疑內地客吸煙！扶手梯上噴煙甩煙灰　女伴不勸阻反這樣做

本港商場店舖等室內地方全面禁煙多時，但近日內地遊客疑違反禁煙令！早前有網民上傳影片，拍到於旺角MOKO新世紀廣場的扶手電梯上有疑似內地男遊客吸煙，不但化身「火車頭」在噴煙，更將煙灰甩在電梯旁。而男子身後的女伴非但沒有勸阻，但而用手助他撥散煙味，結果令扶上梯上最少3名兒童被迫吸入二手煙。該對男女其後走出電梯，向旺角弼街方向離開。



影片曝光後，雖然有人批評吸煙、甩煙灰的行為離譜，但更多人拍責拍片者不對，「點解唔馬上鬧佢」、「寧願拍片公審，都唔提醒」，又指遊客可能不清楚香港禁煙規矩，「見到唔提點佢，嗰啲先得人驚」。不過也有人認為不應「喺度檢討拍片者而唔檢討吸煙者」。



有網民上傳影片，指有疑似是內地遊客的男子於旺角MOKO新世紀廣場的扶手電梯上吸煙。（影片截圖）

男子頓成噴煙的「火車頭」，而他更順手將煙灰甩在左邊電梯扶手外，白衣女替對方按摩肩頸。（影片截圖）

疑是內地遊客於扶手梯吸煙

樓主在Facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組發帖，上傳1段43秒的短片，現場是旺角MOKO新世紀廣場通往弼街的扶手電梯，而影片畫面有文字表示是拍攝於2024年12月15日，並指「這位遊客真真牛逼，敢在室內商場吸煙」。

當黑衣男噴煙時，白衣女則擺動雙手協助撥走煙味，但全程沒有阻止對方的吸煙行為。（影片截圖）

當黑衣男噴煙時，白衣女則擺動雙手協助撥走煙味，但全程沒有阻止對方的吸煙行為。（影片截圖）

現場最少3名小童被迫吸二手煙

影片見到1名身穿黑色上衣的男在扶手電梯上吸煙，當時扶手梯正向下移動，男子頓成噴煙的「火車頭」，而他更順手將煙灰甩在左邊電梯扶手外。另1名穿白衣的長髮女子則站在黑衣男對上1級，她先是伸出雙手替黑衣男按摩肩頸，又輕撫其頭髮。當黑衣男噴煙時，白衣女則擺動雙手協助撥走煙味，卻令煙味進一步擴散，她全程沒有阻止對方的吸煙行為。而吸煙男旁邊有1名女童，對上數級則有家長帶着2名小童，各人全部被迫吸入二手煙。

當電梯到達終點後，白衣女伸手放在黑衣男的臀部褲袋，2人看來十分親密，而男子仍邊行邊吸煙，繼續以「火車頭」姿態向旺角弼街方向離開。

吸煙男旁邊有1名女童，相信被迫吸入二手煙。（影片截圖）

吸煙男旁邊有1名女童，對上數級則有家長帶着2名小童，各人全部被迫吸入二手煙。（影片截圖）

拍片者被指寧公審都不提醒

影片被公開後，雖然有人怒斥該名男遊客在室內地方吸煙，而且還是邊行邊吸煙，有關行為缺德兼違法，但更多人是抨擊拍片者「寧願拍片公審，都唔講提醒」，有人指遊客可能不知香港規矩，故應立即發聲提示，「點解唔馬上鬧佢」。有人指可能是該名遊客「喺內地食慣咗」、「唔記得咗香港係唔得」，多加提醒即可以避免以上問題。有網民認為不應把茅頭指向樓主，「喺度檢討拍片者而唔檢討吸煙者」。

禁煙區吸煙可罰1,500元

根據香港法例，任何人在指定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗，可被處定額罰款1,500元；另外，隨處甩煙灰可被視為亂拋垃圾，如該處屬公眾地方，可被處定額罰款3,000元。

（香港突發事故報料區及討論區）