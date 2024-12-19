元朗餃子店被淋藍油2年照營業！「有得餃」老闆親揭內情：非欠債

元朗有餃子店被淋藍油的相片近日在網上瘋傳，有網民「跟機」發布更多照片，指店舖早已被淋油，但一直沒有清理仍照常營業，事件引來網民關注。涉事店鋪是位於元朗名為「有得餃」的餃子專門店，從相片可見，其招牌及鐵閘上有明顯藍色油漆，而店舖仍如常開鋪，食客不斷。



對於餃子店被淋油的照片在網上瘋傳，有街坊網民指，「好耐好耐之前啦喎」、「第一日住元朗？」、「元朗地標嚟」。而「有得餃」店主更在facebook專頁親自解畫，「成三年前嘅事比人翻炒再翻炒！」，他又指當年並非因欠債被淋油，估計是因疫情派口罩時曾發生衝突，至於一直沒有洗掉藍油的原因是與費用有關，「你哋知唔知整一整個招牌要幾錢？」，他呼籲大家可以將關心轉化為支持，來小店品嚐他們的餃子。



群組「香港茶餐廳及美食關注組」帖文發布「有得餃」被淋油的照片，引來不少網民關注。（Facebook圖片）

發布照片網民：有得被人搞，暫時冇得搞

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發相，可見位於元朗建業街的「有得餃」餃子專門店的招牌及鐵閘被淋藍油，網民更指「有得被人搞，暫時冇得搞」，相片隨即被瘋傳，帖文有近3,000人點讚及500人留言。其後又有網民發布店鋪如常營業的照片，結果吸引更多人轉載，疑惑為何仍能繼續迎客。

不少網民在帖文下留言，形容「改壞名，今獲真係有得搞啦」、「點解唔叫俾人餃」、「有排搞」，有街坊則指「好耐好耐之前啦喎」、「第一日住元朗？」、「佢應該一直無洗甩過」、「其實到而家有啲路人甲行過都會指手畫腳」。

店主親自解釋為何兩年來也不洗掉藍油的原因，以及被淋油的來龍去脈。（Facebook圖片）

店主親自解釋為何兩年來也不洗掉藍油的原因，以及被淋油的來龍去脈。（Facebook圖片）

照片是5年前未被淋油的店面。（網上圖片）

老闆解開不清理招牌之謎

對於店舖再度成為網上熱話，店主親自在facebook專頁回應解畫，「嘩！有千幾個讚好都圍繞住小店被淋油一事，唔好意思引起大家咁多嘅猜測」，更指出「成3年前嘅事比人翻炒再翻炒！」。至於為何至今仍未洗掉藍油，店主解謎「點解我哋咁耐都唔整返佢？你哋知唔知整一整個招牌要幾錢？」、「生意唔好經濟又差，要維修返個招牌都係一筆費用！反正都幾年好似見慣咗咁，咪有得佢囉」。

店主乘機賣廣告，呼籲網民可將關心轉化為實質支持，來小店品嚐他們的餃子。（網上圖片）

店主乘機賣廣告，呼籲網民可將關心轉化為實質支持，來小店品嚐他們的餃子。（網上圖片）

店主乘機賣廣告，呼籲網民可將關心轉化為實質支持，來小店品嚐他們的餃子。（網上圖片）

強調無欠債亦無被收陀地

至於淋油事件的因由，店主強調，「其實我哋早在2022年11月18號嘅凌晨，被2名戴鴨嘴帽及口罩男子淋油，我哋亦報咗警！！我哋冇爭人錢，亦都冇人收過我哋陀地」，店主估計是疫情期間因派口罩起衝突一事所引起，「那時好多老人家買唔到口罩，而我哋又有啲朋友願意用錢買口罩嚟派比當時買唔到口罩嘅一批老人家！派口罩當日有少少插曲就係有幾條二打六走嚟搞事！令到場面失控大打出手」。店主稱當時亦被帶返警署，幸好很快就獲得釋放，「可能因為咁嘅關係比人淋油啩」。

最後店主呼籲網民可將關心轉化為實質支持，乘機賣廣告表示：「我哋做食肆依家喺一個好艱難嘅環境！各方好友如果鍾意食餃子，可以過嚟品嚐下我哋用心製作嘅出品。」

網民大讚老闆回應得很幽默，更指「啲藍色有少少甩甩地，係時候補補佢」，老闆則回應「叫細味嚟淋」，有人指帖文如同為該店做宣傳，祝該店「生意興隆」。