港鐵大隻仔靠邊站被公審！這位置不能企？　網民轟：關愛「站」

關愛座經常惹來爭議，不過原來在港鐵車廂內站立，都會因位置問題被公審！日前有身型健碩、手胍起𦟌的年輕男子搭乘港鐵，靠邊站的車廂一旁時，卻被人拍照放到社交網站，留言斥責「牛高馬大就咪霸住個位啦，推住BB車都入唔到去」。



照片隨即引來熱議，惟樓主帖文圍爐不成，反而被網民圍攻，「大家畀同一樣嘅錢搭車，讓位畀你叫禮貌，唔讓畀你呢種X樣叫應X份」、「有需要咪禮貌請求囉，唔問唔講鬼知你想要」、「企埋一邊都唔得，使唔（使）清空一卡（車廂）俾你」，又揶揄「繼關愛座之後，關愛站又要開始俾人批鬥啦？」



不過，有網民作出「理性討論」，指健碩男站位的位置，其實是貼有有輪椅人士，以及手推嬰兒車標誌，並寫有「請讓有需要乘客優先使用這空間」位置，相信是當時有乘客推着嬰兒車上車，發現位置被健碩男阻擋，不滿下才會作出公審行為，呼籲各方互相忍讓，「相信如果提一提，大隻仔都會肯讓開」。



有身型健碩、手胍起𦟌的年輕男子搭乘港鐵，靠邊站的車廂一旁時，卻被人拍照放到社交網站公審，帖文被瘋傳惹來熱議。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

健碩男靠邊站 被公審阻礙推嬰兒車入內

該網民在12月17日於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖，上載拍攝於港鐵車廂內的照片，留言不滿斥責「牛高馬大就咪霸住個位啦，推住BB車都入唔到去」。從照片可見，1名身穿黑色背心、身型健碩、手胍起𦟌的年輕男子正低頭使用手機。而你細看看，見到男子背後貼有輪椅人士，以及推嬰兒車標誌，並寫有「請讓有需要乘客優先使用這空間」位置，樓主疑看不過眼對方站在優先讓位的空間，阻礙嬰兒車入內，故發文公審。

樓主圍爐不成反被圍攻

帖文一出，樓主圍爐不成反被圍攻，許多網民都力撐「大隻仔」無錯，批評樓主的公審舉動「無品」，猶如「老奉」，「個位你㗎？老X奉咁」、「大家畀同一樣嘅錢搭車，讓位畀你叫禮貌，唔讓畀你呢種X樣叫應X份」、「有需要咪禮貌請求囉，唔問唔講鬼知你想要」、「或者佢真係睇唔到你，咁你咪同佢講聲，講都無講就影人相擺上嚟公審，推BB車大晒？」、「香港人真係好憤世，乜都po上網公審」。

網民：想照顧好個BB就坐的士啦

有人則揶揄樓主，「企埋一邊都唔得，使唔（使）清空一卡（車廂）俾你」、「坐又俾人話唔讓座，企又話人哋唔讓BB位，叫人哋點呀？倒吊黐住個車頂？人哋都有畀錢搭車，有權使用呢個公共交通工具嘅設施」、「佢已經好好，入去企唔阻人，好過一啲挨住門口扶手嗰啲」、「咁你又有無收起你架BB車啊？你架BB車夠阻住人哋啦」、「想照顧好個BB就坐的士啦」。

帖文被網民截圖瘋傳，有人載貼至threads，拍照者被更多人炮轟。（threads截圖）

網民憂除關愛座 關愛「站」都要被批鬥

帖文被網民截圖瘋傳，有人載貼至threads，拍照者同樣被炮轟，「坐位又要讓，企位又要讓，又唔係無畀車錢，點解要低人一等？」、「出咗聲佢唔讓，就係佢問題，妳唔出聲然後出Post圍爐取暖，妳係有理嘅就唔使匿名啦」、「你係有『優先使用權』，但你無『優先未問過人哋讓唔讓你就上網唱人』嘅權利」、「繼關愛座之後，關愛站又要開始畀人批鬥啦？」。

相片早於2018年已於網上瘋傳

不過有留言注意到除了背心男，車廂內有其他乘客皆是穿着短袖衫，因此質疑相片並非近期拍攝，「幾耐之前影？周圍都仲着緊短袖衫」、「影佬就影佬啦」、「其實係健身教練廣告」。從網上搜尋，發現相片早於2018年已於網上瘋傳，多個網站都有同一照片，主要是偷拍素人男子，更有網民估計樓主再利用這張圖片引起討論而已，勸切跟車太貼。

（綜合）