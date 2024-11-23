男子為手遊課金2萬5港紙　呻難儲錢想狠飛女友：錢花在喜歡的地方

對於手遊玩家來說，課金是一件很正常的事，但這不該影響你的正常生活。近日有台灣網民發文，表示自己已經花了十萬元（台幣、下同／約港幣兩萬五）在一款手遊裡，讓他都存不到錢。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 13

原PO在Dcard發文，表示自己目前還是學生，有在做兼職賺錢。他從一年前，開始玩一款免洗手遊，大約每個月花六千元在上面，不知不覺也在裡面花了十萬，且還有繼續課金的想法。



原PO表示這樣的花費大概是他月收入的25%，原本除了手遊他只有吃飯的開銷，但現在他有一個同為學生的女友，約會時都是他出大部份，每個月也要花不少錢。原PO說自己單身時還能存錢投資，但現在幾乎都存不到錢，讓他萌生了在女友和遊戲之間放棄一個的想法。

【相關圖輯】女友去成人展偷偷賣淫「加價被摸私密部位」男苦主聽到這句更加嬲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

原PO覺得他這個念頭「可怕但又有點邏輯」，他認為將錢花在遊戲上更能讓自己快樂，是「錢花在我喜歡的地方」，比花在別人身上更有意義。他也有過把遊戲刪掉好好存錢的念頭，但覺得自己做不到，這也讓他懷疑自己是否算是遊戲成癮，並詢問網民的意見。

【相關圖輯】拍拖首次愛愛男友竟問一條問題 女網民即被淋熄慾火：怎麼回答？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

文章引來大量網民，紛紛勸原PO早點退遊：

「過來人會建議不要花太多在遊戲上，遊戲倒了的時候超後悔！」

「結論就是不要接觸最好，一玩下去真的管不了自己，我從小玩到大應該一百萬以上」

「真的別儲了，儲值不玩以後也是一場空，要儲值不如拿來現實中去買買買」。



【相關圖輯】男友好攰拒做愛 卻遭揭發偷用飛機杯 女生嬲到震一原因網民唔撐（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

也有很多台灣網民建議原PO轉玩3A遊戲：

「身為曾經也課過免洗遊戲的人來勸勸，免洗遊戲真的很毒，不如買個電視遊戲機去玩些3A遊戲，或者跟朋友打個D4都好，起碼你買的是這些遊戲的設計理念跟豐富的畫面，以及跟朋友一起交流的快樂」

「類似的遊戲，如果有電腦版、家機版，3A大作，還是玩3A大作比較爽」

「不如去買黑悟空這類單機遊戲，玩得開心隨時暫停且花費就兩千不到」。



【相關圖輯】情侶首度共浴 男友入浴室即做一件事女友瞬間放鬆 網民無法理解（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

還有台灣網民建議原PO將這些錢拿去投資：

「可以把錢改成買ETF0050，滿足花錢的慾望但可以增值」

「6000全部丟台積電說不定你畢業還能小賺一筆，以一個月5股，一年60股，4年240股來說，至少畢業還有20萬以上。運氣好說不定本金24萬變30萬」。



延伸閱讀：

川普新政府選魯比歐與沃茲 對陸強硬「夢幻隊伍」反讓北京鬆口氣

凱特遭爆根本沒罹癌 皇室記者暗示：為王室打同情牌

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】