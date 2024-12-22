失車？女司機停車場瘋狂尋車無果　連保安員都搵唔到　真相尷尬了

遠在天邊、近在眼前；以為失車，原來失魂！馬來西亞有女子分享自己的烏龍事，她曾於停車場尋找自己座駕半個小時仍無發現，無奈之下需要驚動保安員幫忙尋車，可惜眾人尋找多時仍然無果，正當她想報警之時，居然在場內離奇見到其母親的座駕，霎時間才記起當天她是駕駛母親的車輛外出，事件完全是「擺了個大烏龍」，除了自己尷尬萬分，連保安員亦很無語，差點對她翻白眼。樓主表示，雖然事件已過去數年，但每當憶起依然會覺得羞恥，所以再也沒有前往那家商場了。



馬來西亞有女司機將座駕泊於商場的停車場，購物後卻以為汽車失竊，驚動保安幫忙尋車，最終發現自己擺了個大烏龍。（示意圖／GettyImages）

座駕泊停車場竟離奇失蹤？

綜合馬來西亞媒體報道，當地1名女子近日於社交平台發文，憶述自己數年前於國內某商場購物後，便到停車場擬取車離開，豈料卻發現座駕不翼而飛。她在停車場焦急尋車約30分鐘，其間不斷按車鑰匙上的紅色按鈕，希望可以讓車輛鳴叫，以便協助尋車，可惜一直沒有聽到車輛鳴叫聲，無奈之下只好向停車場的保安員求助。

女子尋車期間不斷按車鑰匙的紅色按鈕，卻一直沒有聽到車輛鳴叫聲。（示意圖／GettyImages）

驚動保安員幫忙尋車仍無果

保安人員詢問樓主有關其車輛的詳細資料，包括車牌號碼以及座駕外型詳情，然後仔細搜查停車場的每一層，可惜眾人努力再找了30分鐘仍然未見車輛蹤影。正當樓主時慌張不已，更一度想要報警，「我當下真的差點要哭出來，要去報案說車子不見了」。

女子見另1輛車驚覺自己擺烏龍

未幾她居然看到母親的座駕出現在該停車場內，「突然我看見1輛很熟悉的車」，她才想起原來自己「擺咗個大烏龍」，事關她當天其實是駕駛母親的私家車到商場。她當下既尷尬又丟臉，保安得知她擺烏龍亦差點想要翻白眼。樓主指雖然事件已過去數年，但每當憶起這段往事，她依然會覺得羞恥，所以自那之後，她再也沒再前往那家商場購物。

事主事後形容，有份協助尋車的保安員都很無語，不禁向她翻白眼。（《金宵大廈》劇照）

網民分享類似經歷

事件引來當地網民爆笑，紛紛分享他們於停車場「大懵」的尋車經歷，「那天我也慌張找車，沒想到我當時是騎摩托車去的，幸好沒叫警衛」、「當時我的車進了車間（車房維修），借了弟弟的車。每次上班我都忘記是那輛車，因為我不記得車牌號碼」。

（綜合）