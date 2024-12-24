港女搭港鐵不慎2度踩男子鞋踭！致歉仍被這樣報復　貼相公審惹議

搭乘公共交通工具時人多擠迫，有時難免會有碰撞，切記要相互忍讓！有港女日前乘搭港鐵時，由於趕時間，不慎2度踩到前方男子的鞋踭，儘管她多次點頭表示抱歉，但男子疑「唔收貨」，趁樓主往前離開時，突然從後撞向她身上。樓主形容「真係助跑埋嚟撞我膊頭」，她更險些被撞至跌倒，故拍下對方照片，然後在網上發帖公審該男子，「佢係咪以為我專登踩佢，清醒啲bro，無咁多人關注你」。



不少網民都批評男子過份小器，「嬲還嬲，但小器到特登助跑嚟撞人，真係好無品」、「唔好出街搭地鐵啦，搭的士啱佢」、「男人小器上嚟仲恐怖過女人」。惟有人認為樓主有錯在先，亦怪不得別人，「睇相都唔似逼到可以踩到人，仲要2次」、「你可以連續踩到人地2下，都應該檢討吓自己識唔識行路」。



有港女搭港鐵時不慎兩度踩男子鞋踭，聲稱屢次致歉後，仍被推撞報復。（threads圖片）

搭港鐵趕時間 港女不慎2度踩男子鞋踭

「真係咩人都有…」，該港女在threads上傳1張於港鐵範圍內拍攝的照顧，顯示她當時準備搭乘扶手電梯，但她因趕時間，不慎2度踩到相中男生的鞋踭。她形容，當男生轉過頭望向她時，她有不斷道歉稱「唔好意思」，但對方「粒聲唔出啤住我」，由於自知理虧，她只能不斷點頭和繼續致歉，然後往前離開。

屢道歉仍被從後推撞 質疑故意報復

怎料樓主行前幾步後，男子突然從後撞向她身上，樓主形容「真係助跑埋嚟撞我膊頭」，她更險些被對方撞至跌倒，苦言「爭啲X街」；而男子之後直接離開，「一聲Sorry都無」。樓主不滿對方為人小器，「內心仲要勁黑暗」，估計對方以為自己故意踩他鞋踭，故稱「佢係咪以為我專登踩佢，清醒啲bro，無咁多人關注你」。

有網民批評男子舉動小器，「唔好出街搭地鐵啦，搭的士啱佢」。（示意圖／資料圖片）

網民斥男子舉動小器

許多網民批評該男子小器，「踩到人係唔好，但係你都講（咗）唔好意思，但追住你撞完全係有病」、「嬲還嬲，但小器到特登助跑嚟撞人，真係好無品」、「唔好出街搭地鐵啦，搭的士啱佢」、「妳係女仔俾個男人特登撞埋嚟，應該告佢非禮」。有人就表示「男人小器上嚟仲恐怖過女人」，「有次在地鐵唔小心踢到前面個男人個細篋，佢拎起個細篋撞返我」、「我試過搭扶手電梯撞到阿叔，講咗3次Sorry唔好意思，佢追住我嚟鬧追到入超市，啲街坊都幫口話人哋講咗對唔住仲想點，最後途人仲報埋警」。

樓主被質疑為何2次踩到別人

不過有留言覺得樓主都要檢討自身，短時間內踩到別人2次，亦怪不得他人生氣，「點行路行到要喺後面踩人2次」、「睇相都唔似逼到可以踩到人，仲要2次」、「你都應該檢討吓自己識唔識行路」、「你唔小心踩人2次就得，人哋都可能係好逼好趕時間咁唔小心撞到你，你有無望到佢助跑先，無就唔好誣蔑人」。

樓主之後在留言區補充，「唔係話講咗唔好意思就大晒」，她理解是自己先踩到對方，對方「唔妥我好正常」，甚或可以要求她賠錢，但就不滿對方故意撞向其身上。她又描述，「佢撞完我咪減速跟住急急腳走人，同埋有幾大力我知，明明隔籬有位行係都要撞埋嚟？」，因此相信對方是存心報復去撞她。

（threads＠wjfhhrhka）