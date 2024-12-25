人妻新婚2個月被揭賣淫！遭遣返內地失聨24年 人夫苦等下場超慘

異地婚姻雙方未必能充份了解，容易出現悲劇收場！台灣1名男子與中國籍妻子在24年前於台灣登記結婚，豈料婚後2個月，妻子竟因賣淫被查獲，隨即遭強制出境遣返內地，至今未歸。男子指妻子曾來信表示願意離婚，但其後多年來沒有聯絡，在苦等24年後，他只好向高雄少年及家事法院提出離婚訴訟，當地法官早前就審理此案，准許2人離婚，全案仍可上訴。



台灣高雄男子與中國籍妻子婚後2個月，妻子因在台北被查獲賣淫，其後遭強制遣返。（示意圖/GettyImages)

妻子24年來音訊全無 丈夫遭惡意遺棄

綜合台媒報道，台灣高雄男子阿強（化名）與中國籍妻子小美（化名）於2000年8月1日在台灣登記結婚，9月正式在當地共同生活。沒料到新婚僅2個月，小美在台北被查獲賣淫，其後遭強制遣返內地。阿強指小美24年來音訊全無，僅曾寫信表明願意離婚，他覺得遭到妻子惡意遺棄，於是單方面向法院申請離婚。

阿強指小美24年來音訊全無，僅曾寫信表明願意離婚，覺得遭到妻子惡意遺棄，於是單方面向法院申請離婚。（示意圖/Unsplash)

法院依法通知小美到庭，惟她沒有如期出席。法官查閱資料後發現，小美於2000年11月因賣淫被警方查獲，8天後（同年11月17日）遭遣返出境。阿強同年11月申曾申請小美到台灣探親，惟因違法紀錄被否決，後來即使已過入境限制期限，但小美仍一直沒有返台。

法官指阿強與妻子多年沒有聯繫，顯然雙方沒有意願維持婚姻。加上考慮到2人因重大事故難以維持感情，責任主要在女方，故准許阿強的離婚申請，全案仍可上訴。

（綜合）