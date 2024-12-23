九巴大媽攜狗上車被阻　大鬧車廂堅拒落車：佢係活佛！　後續更狂

乘搭巴士要導守規矩！本港網絡瘋傳1段影片，指1架前往尖沙咀的巴士上，有1名女乘客用手推車載狗上九巴，司機發現後要求她下車，惟女乘客聲稱其愛犬是有牌「活佛」，更走入車廂堅拒下車，累巴士要停駛。其他乘客看不過眼，表示願意「夾錢」返還車資讓她下車，惟女乘客拒絕，揚言「我係咁霸道，我係好賴皮」，又聲稱要「封路」、「CALL差人，慢慢啦」、「我最鍾意搞呢啲嘢㗎」，其他乘客則表示會「奉陪到底」。



影片引來網民熱議，批評該女乘客行為離譜，「講道理係冇用」、「帶活佛搭巴士咁不敬！」、「自私的人」、「應該根據條例罰款，不要放過！」。



本港網絡瘋傳1段影片，指1架前往尖沙咀的巴士上，有1名女乘客用手推車載狗上九巴，司機發現後要求她下車，惟女乘客聲稱其愛犬是有牌「活佛」，走入車廂堅拒下車，累巴士停駛。（影片截圖）

女乘客帶狗上車被阻發難：佢係活佛

網上流傳影片長約3分鐘，見到女乘客坐在九巴樓梯旁座位，旁邊放有1架以布遮蓋的手推車，未看到內裏有什麼，而巴士女司機表示不可以帶寵物狗上車。雙方爭論，女乘客稱「我有牌，我有活佛牌」，女車長追問，女乘客即說「你收嗲啦，你搵個最大嘅同我講啦」。

巴士女司機表示不可以帶寵物狗上車，女乘客稱「我有牌，我有活佛牌」。（影片截圖）

女乘客拒絕下車，累巴士停駛，其他乘客鼓譟。（影片截圖）

女乘客拒絕下車，累巴士停駛，其他乘客開始鼓譟，有乘客向女乘客指出「規例係唔畀寵物上車㗎麻，除咗導盲犬之外」，女乘客反問「你點知佢唔係導盲犬呢？」。不過被要求打開遮蓋布取出狗狗查看時，女乘客只稱「佢係活佛嚟㗎」。

被乘客圍攻 女乘客：我係咁霸道

女乘客與其他乘客僵持不下，女乘客叫女司機報警處理，「CALL差人，快啲啦，慢慢（等）啦，反正我攰攰地」，其他乘客怒斥「你梗係慢慢啦大佬」。女乘客聞言強調「我錢（車費）就畀咗喇」，其他乘客表示「我哋夾錢畀返你啦」，要求她下車，惟女乘客稱「我唔需要啊」。

雙方僵持，女乘客叫女司機報警處理。（影片截圖）

女乘客反嗆「我係咁霸道，我係好賴皮」。（影片截圖）

女司機之後重申，根據巴士條例，除了導盲犬，其他寵物不能上車， 女乘客則反嗆「我係咁霸道，我係好賴皮。你話我賴皮啊嘛，咁我咪話我賴皮囉」，又多番強調「唔落（車）」。

轉面一轉，女乘客與其他乘客對峙，聲言「你唔好望住我，你望住我係兇緊我啊」，更「發難渣」稱自己1個「指令」可令警察封路，「全部做嘢，唔使講嘢，封路，封晒條路先」。

女乘客與另一職員爭論。（影片截圖）

女乘客明言「我最鍾意搞呢啲嘢㗎」。（影片截圖）

這時有陸續有乘客下車，走過女乘客旁邊時，女乘客稱「佢係活佛嚟㗎，你唔好行過啊」，又挑釁部份與她爭論的乘客「你唔好走！」。被指着的乘客明言會下車，反駁「大把時間。我哋唔鍾意落車，我都想睇戲」，女乘客則回應「我最鍾意搞呢啲嘢㗎」。影片至此結束。

網民紛紛批評女乘客離譜自私。（影片截圖）

網民批自私

網民看過影片紛紛批評女乘客離譜自私，「講道理係冇用」、「養狗就搭的士啦！」、「帶活佛搭巴士咁不敬！」、「又一個自私的人」、「真係十分乞人憎」、「衰格無賴，阻住其他乘客，不理乘車規則，應該要罰款啦」。

翻查資料，這段影片早於2017年流傳，至近日有網民「翻炒」再引起熱議。

乘客不可攜帶寵物上巴士 導盲犬除外

據《公共巴士服務規例》第10(2)(c)條，除陪同失明人士乘車的導盲犬外，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。如車長發現乘客攜同寵物或其他動物上巴士，可要求乘客離開車廂，若有需要亦可報警處理。