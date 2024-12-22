神還原蠟筆小新之家！男生負債300萬圓夢　母親質疑怎不選多啦A夢

中國浙江省湖州市一名沈姓青年，因熱愛日本人氣動畫《蠟筆小新》，大學畢業後回鄉圓夢，在農村1：1打造真實版「小新的家」，完整復刻動畫中的經典場景，盼成為當地地標提升旅遊業發展，為此負債300萬元人民幣（約港幣322萬元)，未來計劃還原整個春日部小鎮，引發熱烈迴響。



這位青年計劃神．還原《蠟筆小新》的生活場所到現實：（按圖了解）



浙江省湖州市一名沈姓青年，因熱愛日本人氣動畫《蠟筆小新》，大學畢業後回鄉圓夢，在農村1：1打造真實版「小新的家」。（動畫《蠟筆小新》截圖）

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據中國媒體報道，沈男從小就是《蠟筆小新》狂粉，即使創業過程困難重重，仍毅然決然將夢想附諸現實，起初母親並不理解，覺得《哆啦A夢》比較受歡迎，但還是全力支持他的想法，提供資金金援及創意發想建議，成為他堅持下去的最大動力和後援。沈男把建造「小新之家」過程放在抖音分享，不僅房屋外觀還原度超高，內部家具、院子、汽車等細節也不馬虎，就像直接從動畫搬出來一樣，另外還設置佈滿蠟筆小新角色的裝飾牆面。

沈男表示，目前心目中完美的「蠟筆小新之家」尚未完成，雖然負債壓力不小，但下一步打算復刻雙葉幼稚園，最終目標是還原整個「春日部小鎮」；他期待這童話般的國度能有效帶動週邊觀光，滿足遊客童年情懷，並希望以動漫文化結合鄉村建設的方式「拋磚引玉」，刺激更多人的創意靈感。目前「小新的家」已吸引無數網友關注，紛紛表示期待這座動漫小鎮的誕生。

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