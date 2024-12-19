日女東京弄丟AirPods 定位驚見「在這裡」 台灣網友：好丟臉！
撰文：聯合新聞網
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AirPods流浪記？知名日語教學Nao老師近日在臉書上發布一段日本接訪片段，影片意外引發網友熱議。
原來是一名日本女子在影片中提到自己曾不小心在東京遺失耳機，沒想到一看定位「耳機出現在台灣」。不少台灣網友判斷是有人在日本順手牽羊。
Nao老師在粉專「Nao．鬧日語」發布了一則X上的影片引發網友討論，影片中的日籍女子拿著耳罩式耳機解釋，其實自己原本是使用AirPods，然而一次的不注意，將耳機遺失在東京都的龜戶，原本想透過「尋找功能」拿回耳機，卻發現耳機已經流浪到台灣了。
隨後，她還展示了「定位畫面」，AirPods確實出現在台灣南部，她打趣說之前看到台灣發生地震時，還很擔心持有她耳機的人是否安全，後來發現對方在高爾夫球場玩。而Nao老師也在內文表示：
不曉得跑到台灣玩的AirPods有沒有辦法回家。
貼文底下網友傻眼回覆：
「有錢打高爾夫，沒錢買耳機」
「真丟臉耶去日本偷東西」
「能玩高爾夫球卻連耳機都要侵佔，無言」
「無言，真丟臉丟到國外去了，還是被抓包」
不過也有網友懷疑可能是台灣民眾不小心買到贓物：
「有沒有一個可能是台灣那個是貪小便宜買到贓物」
「也有可能被當二手賣來賣去到台灣」
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