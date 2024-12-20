台灣寫真博覽不止天木純等日本偶像　泰越3大噴血Coser也宣布參戰

「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，今年不只豪華卡司吸睛，場內還有多國Coser輪番上陣，換上超大尺度造型，要讓老司機們大飽眼福。



日本Coser由首次參戰的「東洋乳神」天木純領軍，身為「純愛教主」的她擁有無敵身材，搭配148厘米的身高，不只是寫真界的「奇蹟二次元身材」，更是粉絲心中的夢幻女神。天木純將於TSE學服祭中的Onederfour攤位獻出她的第一次，上演「二次元女友」親密互動。

【相關圖輯】「東洋乳神」天木純將現身TSE台灣寫真博覽會 撞臉渡邊麻友的「最強性感寫真偶像」

【相關圖輯】「東洋乳神」天木純將現身TSE台灣寫真博覽會 撞臉渡邊麻友的「最強性感寫真偶像」（IG@jun.amaki）

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屆時天木純將化身莉莉艾露（2.5次元的誘惑）、甘露寺蜜璃（鬼滅之刃）、喜多川海夢（戀上換裝娃娃）等多種超人氣角色，成為粉絲們的二次元女友。現在預購還有機會拿到超限量的「親親唇印卡」。

不讓東洋乳神專美於前，泰國兩大頂級性感Coser預告挑戰最大尺度的Cosplay服裝。「慾火系Coser」DreamTamu一連三天都將換上不同造型，分別是《勝利女神：妮姬》的Rosanna和《碧藍航線》中的Guam、Aegir。此外，DreamTamu準備帶來超強女友互動，並在官方活動IVEVENT攝影會中變身H漫中角色七条鈴香，保證老司機們血脈賁張。

泰國性感Coser DreamTamu（IG@dream_tamu_）

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另一位泰國頂級性感Coser Meenfox更大膽，她不只要以性感的視覺捆綁系列誘惑台灣粉絲，還會在攤位上展現「色色專屬騎乘式」、「色色膝上舞」、「色色背後擁抱」。貼心的Meenfox還想和粉絲們玩交換禮物，只要帶任一禮物到攤位上，就可以獲得Meenfox寫真照片一張。最刺激的是，Meenfox將在官方活動IVEVENT攝影會上變身性感教師，當眾輕解羅衫。

泰國頂級性感Coser Meenfox（IG@meenfox_）

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越南派出「電臀系coser」Tiny Asa上陣，她會成為場內最性感的學生妹，在攤位上化身為「一分鐘夢想妻子」，為老公來一節超親密按摩服務。她在官方活動IVEVENT攝影會上同樣拿出看家本領，重現她近期在社群上神還原的當紅動漫《膽大黨》綾瀨桃（小桃）及綾瀨星子（小桃奶奶）角色，絕對性感無極限。

越南性感Coser Tiny Asa（IG@tiny_asa_）

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【相關圖輯】AV女優、賽車皇后、女團偶像全參戰 看看更多已確認出席TSE台灣寫真博覽會-學服祭的嘉賓：

賽車皇后名取久留美將出席TSE台灣寫真博覽會-學服祭（IG@_miru960616）

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由寫真女星橋本梨菜、河路由希子、青山光組成的偶像團體「Sherbet」將在TSE學服祭獻唱（IG@sherbet.official）

由寫真女星橋本梨菜、河路由希子、青山光組成的偶像團體「Sherbet」將在TSE學服祭獻唱（IG@sherbet.official）

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