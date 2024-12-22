視姦？港女這樣穿乘巴士　公審對面男生望半小時　被圍攻後續絕了

坐巴士不可以這樣做？有港女社交平台發文，指自己日前穿短裙黑色絲襪乘搭城巴時，遭坐斜對面的男生望了半小時，不滿下拍攝影片公審該男生，直指「望望到我係超級躁底」。



帖文引來網民爭議，有人附和樓主批評男生離譜：但有更多網民指摘公審做法不當，「坐對面唔畀向前望，好X黐線」、「人哋望佢就唔得，佢望人又影人就可以」、「香港做男人搭公共交通工具真係要戴定黑超」。



面對網民圍攻，樓主刪去帖文，但網民已截圖瘋傳，繼續鬧爆樓主不是。



坐巴士需要互諒互讓。（資料圖片）

港女批坐巴士被對面男生望足半小時

該港女日前於社交平台Threads發布影片，指乘搭城巴時，遭坐斜對面的男生望了半小時，大感不滿，「望X完未啊，搭咗半個鐘車半個鐘係咁望望望，望到我真係超級躁底」。

從相片見到，樓主穿着短裙及黑色絲襪，坐在巴士下層「對座」位置，而坐在她斜對面座位的男生左手插衫袋，正低頭看手機。

樓主指，乘搭城巴時被坐斜對面男生望了半小時，大感不滿。（Threads）

相片見到，樓主穿着短裙及黑色絲襪，坐在巴士下層「對座」位置，而坐在她斜對面座位的男生左手插衫袋，正低頭看手機。（Threads）

拍影片公審反被網民圍攻

網民看過帖文議論紛紛，帖有人附和樓主批評男生離譜。但有更多網民指摘公審做法不當，「其實對面位人哋望你一兩眼正常」、「坐對面唔畀向前望，好X黐線」、「人哋望佢就唔得，佢望人又影人就可以」、「雙重標準」、「公眾場所拎住部機咁影人對方點會唔望自己」、「你唔望佢又點知佢望你。你望實佢咁就咪怪佢係咁望你影X完未啊，搭咗半個鐘車半個鐘係咁錄錄錄，錄到我真係超級躁底」、「香港做男人搭公共交通工具真係要戴定黑超」。

也有網民分享同類經歷，「前排搭巴士，本身冇乜位剩，然後坐咗exactly 呢個位，原來隔籬係着短裙港女，點知港女用啲不屑眼光望住你。唔好意思真係嗰位港女好騷擾本人，我只係想搵位坐，冇興趣亦冇打算望你，唔好覺得自己好有吸引力」、「我都試過俾人屈過，因為下午其實冇乜人咁我背囊好大仲有其他嘢拎住，所以我要打側坐，跟住斜對面有條女以為我坐側望佢，唔好將自己睇到太高，有時人哋係因為其他原因先要做嗰啲動作而唔係想望你」、「打死都唔坐呢種巴士座位，都唔知要對住咩人對成程車，唔係俾人屈視姦就俾人屈偷拍，男仔要好好保護自己」、

樓主極速刪文 網民截圖瘋傳繼續鬧爆

面對網民圍攻，樓主極速刪去帖文，但網民已截圖瘋傳，繼續鬧爆樓主不是，「鬧到del左post？」、「咪以為若要人不知，delete post就當冇嘢。咁不如搭的士 洗乜嘥幾蚊車搭巴士」。