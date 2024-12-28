不少人會拜月老求姻緣。



然而近日一名女子表示，她在拜了之後確實遇到不錯的對象，但也被月老「鑽了漏洞」。

貼文曝光後，引發留言區熱烈討論。

脫單｜拜月老超靈驗 遇男友條件全符合 她卻嘆：被神明鑽了漏洞（01製圖）

條件要列清楚 其他過來人也曾「中伏」 點圖放大閱讀：

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原PO在threads發文指出，今年5月底，她在台灣時曾專程前往台中樂成宮拜月老，當時條件講得非常明確，希望能遇到一位身高175厘米以上、長相乾淨、喜歡旅行、能夠與她一起享受咖啡廳和酒吧的時光、會為她下廚，且能接受她不結婚、不生小孩的生活方式。

沒想到後來6月中旬就認識現在的男友了，幾乎可以說是全部符合原PO的要求，正當她感到滿意之際，卻發現還是被月老「鑽了漏洞」。原來，男友結過一次婚還有一個5歲的女兒，她想想自己開條件時，的確沒有說對方要「完全單身和沒有小孩」，或許是月老給的課題，她會努力與男友經營感情的。

貼文曝光後，網友紛紛表示：

「之前拜月老說我想給另一半養，結果我在他公司上班（請大家記得備註不用工作的那種）」

「超容易被鑽漏洞的，我告訴霞海城隍廟的月老我期望的對象，我列出50點，最後不知道要列什麼了，我還列了環保、愛地球、不是雙性戀。結果我老公幾乎符合了所有，但人在美國，害我遠距離快兩年的時間」

「為什麼你們拜月老都有用，我拜月老都還是單身，然後說個月老的壞話就在廟前跌倒」

「為了擔心這種事情，我想了超久，大概寫了20幾項，想了一輪應該沒有漏洞了，結果被月老拒絕」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】