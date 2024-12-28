脫單｜拜月老超靈驗 遇男友條件全符合 她卻嘆：被神明鑽了漏洞
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不少人會拜月老求姻緣。
然而近日一名女子表示，她在拜了之後確實遇到不錯的對象，但也被月老「鑽了漏洞」。
貼文曝光後，引發留言區熱烈討論。
條件要列清楚 其他過來人也曾「中伏」 點圖放大閱讀：
+12
原PO在threads發文指出，今年5月底，她在台灣時曾專程前往台中樂成宮拜月老，當時條件講得非常明確，希望能遇到一位身高175厘米以上、長相乾淨、喜歡旅行、能夠與她一起享受咖啡廳和酒吧的時光、會為她下廚，且能接受她不結婚、不生小孩的生活方式。
沒想到後來6月中旬就認識現在的男友了，幾乎可以說是全部符合原PO的要求，正當她感到滿意之際，卻發現還是被月老「鑽了漏洞」。原來，男友結過一次婚還有一個5歲的女兒，她想想自己開條件時，的確沒有說對方要「完全單身和沒有小孩」，或許是月老給的課題，她會努力與男友經營感情的。
貼文曝光後，網友紛紛表示：
「之前拜月老說我想給另一半養，結果我在他公司上班（請大家記得備註不用工作的那種）」
「超容易被鑽漏洞的，我告訴霞海城隍廟的月老我期望的對象，我列出50點，最後不知道要列什麼了，我還列了環保、愛地球、不是雙性戀。結果我老公幾乎符合了所有，但人在美國，害我遠距離快兩年的時間」
「為什麼你們拜月老都有用，我拜月老都還是單身，然後說個月老的壞話就在廟前跌倒」
「為了擔心這種事情，我想了超久，大概寫了20幾項，想了一輪應該沒有漏洞了，結果被月老拒絕」
【延伸閱讀】準到喊！台女拜月老求牽紅線 1星期後結局曝光 網友：效率真快
點圖放大閱讀：
+12
【延伸閱讀】日男因釣魚台事件失去妻女 劇情感人大逆轉 原來月老早有安排
點圖放大閱讀：
+38
送男友Samsung S24+ 對方回禮iPhone 16 Pro Max 真相讓她心寒拍拖定賣身？女網友揭「男友每次過夜收50美金」 現已賺到這個數550萬粉絲成人網紅Vera Dijkmans「公開徵男友」 狂收5000報名信「男友被截肢」女網友問提出分手會唔會好衰 網民一面倒勸佢咁做發現男友家竟暗藏「恐怖祭壇」疑是下蠱 壇上照片中人身份更驚嚇
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】