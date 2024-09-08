拍拖定賣身？女網友揭「男友每次過夜收50美金」　現已賺到這個數

無論是日常帳單、食物費用，還是約會時的開銷，幾乎每對情侶都有自己的付費共識。有不少情侶就採取AA制的方式，各自付費。



不過國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取費用，到目前為止已經賺進了好幾千美金（約數萬港元）。

這樣「嚴格」的計費方式實在太過少見，引發網友熱議。

國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取50美元，到目前為止已經賺進了幾千美元，引起熱論。（mirror.co.uk截圖）

國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取50美元，到目前為止已經賺進了幾千美元，引起熱論。（TikTok影片截圖）

還要自己的小孩付房租水電 儲蓄方式惹熱議（點圖放大瀏覽）：

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據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友金（Kim）經營TikTok帳號「跟金一起抓預算」（@budget.with.kim），她常在TikTok上分享各種省錢妙招，有超過6.5萬名粉絲。

金是一位媽媽，她表示自己一天要工作18小時，而且得身兼三職。

近期她分享一部影片，內容中提到，每次男友到家裡過夜，她就會收50美元（約389港元）的過夜費。這些錢會用來支付房租、食物、雜貨和水電費等開銷。

金透露，上週男友在她家過夜兩次，所以上個月她就多賺了100美元（約779港元）。男友會用現金支付這筆錢，她將這些錢都收在預算記帳本中。

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美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

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因為這樣，金已經累積存了一筆錢，這不僅能讓她支付各種開銷，還能讓她為男友準備一段秘密假期。

她計畫用剩餘的錢安排假期，帶男友到墨西哥度假。至於金去男友家時是否也要付費，她則沒有詳細說明。

這段影片引發網友熱烈討論，有不少人支持她的做法：「我也這樣做耶！」另一名網友則大讚這方法實在「聰明」，還有人笑稱這是「女孩的數學智慧」。

不過也有不少網友持反對意見，有人揶揄金這樣的作法可能會留不住男友，也有人留言說這樣做實在有點過分。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】